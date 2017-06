Profi-Rezeptfälscher in fünf Bayreuther Apotheken

Duo legte täuschend echte Formulare vor - Ausweichdroge vorbestellt - vor 37 Minuten

BAYREUTH - Mit täuschend echten Rezepten gelang es bislang unbekannten Betrügern am vergangenen Samstag in Bayreuth gleich bei mehreren Apotheken Medikamente in Höhe eines dreistelligen Geldbetrags zu erlangen. Die Ermittler der Bayreuther Polizei schließen nicht aus, dass noch weitere Apotheken betroffen sein könnten.

Symbolbild © Arno Burgi/Archiv (dpa)



Symbolbild Foto: Arno Burgi/Archiv (dpa)



Wie die Polizei erst am Dienstag erfuhr, lösten zwei bislang unbekannte Männer gefälschte Kassenrezepte bei insgesamt fünf Apotheken in der Bayreuther Innenstadt ein und gelangten so an eine größere Menge eines Medikaments, das auch als Ausweichdroge bekannt ist. Zuvor bestellten sie die Tabletten jeweils telefonisch vor.

Zu den beiden Männern gibt es bisher nur eine eher vage Personenbeschreibung: 20 bis 30 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, beide sprachen akzentfreies Deutsch, einer der beiden Gesuchten hatte eine eher dunkle Hautfarbe.

Hinweise zu den möglichen Tätern sowie weiteren betroffenen Apotheken nimmt die Polizei-Inspektion Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer 0921/506-2130 entgegen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.