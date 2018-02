Prozessauftakt: 19-jähriger Syrer soll Anschlag geplant haben

BAYREUTH - Ein junger Syrer soll Pläne für einen Terroranschlag gehegt haben. Die Polizei hatte im vergangenen Sommer bei seiner Festnahme in Pegnitz in seiner Wohnung Propagandamaterial der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und eine Anleitung für einen Terrorakt gefunden. Am Montag hat vor dem Landgericht Bayreuth der Prozess gegen den 19-Jährigen begonnen.

Der Prozess gegen den 19-Jährigen Syrer, der im Juni in Pegnitz festgenommen worden war, hat begonnen. Dem Angeklagten (rechts, mit seinem Anwalt Jochen Ringler) wird vorgeworfen, einen Terrorakt geplant zu haben. © Nicolas Armer/dpa



In der Anklageschrift der Generalstaatsanwaltschaft München heißt es: "Spätestens Mitte Juni 2016 fasste der Angeschuldigte den Entschluss, in Deutschland oder Syrien einen Terroranschlag zu begehen, bei dem möglichst viele Menschen getötet werden sollten." Der Angeklagte, der vor rund drei Jahren als Flüchtling nach Deutschland einreiste, wies die Vorwürfe zurück.

Widersprüchliche Angaben

Am Montag hat der 19-Jährige vor Gericht widersprüchliche Angaben gemacht. Er räumte ein, kinderpornografisches Material heruntergeladen und verschickt zu haben. Des weiteren bestätigte er, im Besitz von IS-Terrorvideos zu sein. Er könne sich allerdings nicht mehr genau an jedes Video erinnern.

Der Vorsitzende Richter, Michael Eckstein, erklärte dem 19-Jährigen am Montag: "Was Sie heute hier gesagt haben, haben wir zur Kenntnis genommen. Ob wir das glauben, steht auf einem anderen Blatt. Die Akte und der Chatverlauf sprechen etwas anderes. Aus dem Chatverlauf kann man andere Schlussfolgerungen ziehen. Sie können ihre Einlassung von heute Vormittag immer noch korrigieren."

Unmittelbar vor der Pause wurde im Gerichtssaal ein Foto des 19-Jährigen gezeigt, auf dem er mit einem gestreckten Zeigefinger zu sehen ist - dabei handelt es sich um eine Geste des Islamischen Staates.