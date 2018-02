Prozessauftakt: Syrer macht widersprüchliche Angaben

BAYREUTH - Ein junger Syrer soll Pläne für einen Terroranschlag gehegt haben. Die Polizei hatte im vergangenen Sommer bei seiner Festnahme in Pegnitz in seiner Wohnung Propagandamaterial der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und eine Anleitung für einen Terrorakt gefunden. Am Montag hat vor dem Landgericht Bayreuth der Prozess gegen den 19-Jährigen begonnen.

Der Prozess gegen den 19-Jährigen Syrer, der im Juni in Pegnitz festgenommen worden war, hat begonnen. Dem Angeklagten (rechts, mit seinem Anwalt Jochen Ringler) wird vorgeworfen, einen Terrorakt geplant zu haben. © Andreas Harbach



Am 22. Juni 2017 war Mamdoh A. festgenommen worden, einen Tag später wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen, seitdem sitzt er in U-Haft. Erst in Stadelheim, dann in Bayreuth. Mamdoh A. lächelt, als er am Montagmorgen den Gerichtssaal betritt und bekannte Gesichter erblickt. Doch es wird schnell ernst. Auf seinem Handy war eine Anleitung zum Bau einer funktionsfähigen Bombe gefunden worden. A. sagt, er habe das Video als Link bekommen, weil er es nicht öffnen konnte, habe er es an sich selbst geschickt. Erst dann habe er gesehen, worum es in dem Video geht.

A. erklärt, dass er über den Nachrichtendienst Telegram zahlreiche Kanäle - sie heißen "Aus Rakka" oder "elektronisches Militär" - abonniert habe, zwischen 2000 und 14.000 Nachrichten kämen darüber pro Tag bei ihm an. "Deshalb kann ich nicht alle Nachrichten löschen." In einer anderen Sequenz des Films zeigt eine vermummte Person am Körper eines Gefesselten geeignete Stellen zur Tötung. "Sowas habe ich live erlebt, da brauche ich keine Videos dazu", erklärt A. Später ist zu sehen, wie ein Mensch mit einem Rucksack auf dem Rücken unter Schüssen davonrennt. Nach einigen Sekunden ist eine Explosion zu sehen, bei der der Körper des Fliehenden in zwei Teile gerissen wird.

An Screenshots aus einem Onlinemagazin des IS auf seinem Handy, die zeigen, wie man in den Besitz eines Lkw gelangt, könne er sich nicht erinnern. Er erklärt die Bilder damit, dass sein Handy neu gewesen sei. "Ich weiß nicht, wie es funktioniert." Später korrigiert sich A.: Er habe sich über die IS-Seite informiert, um an Informationen über seine Heimatstadt Rakka zu kommen, aus der nur Journalisten der Terrororganisation hätten berichten dürfen.

Mehrfach betont der Vorsitzende Richter Michael Eckstein, dass A. vorher ausgesagt habe, er kenne die IS-Seite nicht. Nach einer Inaugenscheinnahme erklärt A. dann, die Bilder, nicht aber die Seite zu kennen. Nicht nur an dieser Stelle, immer wieder verstrickt sich der 19-jährige Beschuldigte in Widersprüche.

Auf seinem Handy fand sich auch ein Video, das die Enthauptung von vier Gefangenen des IS zeigt. "Warum schicken Sie ein derartiges Video an ihren Freund?", fragt Eckstein. A. entgegnet: "Weil ich meinem Freund zeigen will, was der IS bei uns macht."

"Es ist eine extrem große Liebe"

Dass er beim Fahren ohne Führerschein erwischt worden war, erklärt er damit, dass er einen betrunkenen Freund habe heimfahren wollen. Daraufhin will Oberstaatsanwalt Andreas Franck von der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus in München wissen, ob A. auch einen Lkw fahren könne. Der Angeklagte verneint das.

Seinem guten Freund Junis Z. (Name geändert), der später als Zeuge auftreten wird, habe er das Logo des IS, verbunden mit den Worten „Es ist eine extrem große Liebe“, geschickt. Das, so A., habe sich nicht auf den IS, sondern auf Z. bezogen. Der könne sich nicht erinnern, so eine Nachricht bekommen zu haben. Er sagt, er glaube nicht, dass sein Freund Mamdoh A. dem IS nahe stehe. "Aber vielleicht muss er mehr erzogen werden." Den einzigen Vorwurf, den A. einräumt, ist der, kinderpornografisches Material besessen und weiterverschickt zu haben.

Im Gefängnis nachgedacht

Vor der Mittagspause wendet sich Eckstein an A.: "Was Sie heute hier gesagt haben, haben wir zur Kenntnis genommen. Ob wir das glauben, steht auf einem anderen Blatt. Die Akte und der Chatverlauf besagen etwas anderes. Sie können Ihre Einlassung von heute Vormittag immer noch korrigieren." Im Anschluss wird ein Foto des 19-Jährigen gezeigt, auf dem er mit einem gestreckten Zeigefinger, dem sogenannten "Tauhid"-Finger, zu sehen ist. Dabei handelt es sich auch um eine Geste des Islamischen Staates, wie Dominik Irani vom Bayerischen Landeskriminalamt erklärt.

Nach der Pause gibt A. zu, das Material auf seinem Handy gehabt zu haben. "Ich wollte wissen, was passiert in meiner Heimat." Im Gefängnis habe er nachgedacht. "Ich habe nun ein normales Bild. Anders als das, das ich hatte." Eckstein: "Aus dem, was Sie gesagt haben, sind wir nicht klüger geworden." Die letzten Sätze könne man dahingehend interpretieren, dass er eine Zeitlang dem Gedankengut des IS nahegestanden sei.

Dafür spricht die Aussage eines Bayreuther Kriminalhauptkommissars, der als Zeuge auftritt. Er liest aus dem bereits von Richter Eckstein erwähnten Chatverlauf vor, in dessen Verlauf A. schreibt, dass er nach Syrien wolle, um dort als "Shahid", als Märtyrer, zu sterben. Dass die Zeugen Mamdoh A. bei den Vernehmungen als "freundlich, zuvorkommend und nett" beschrieben hätten und er Dateien mit grausamsten Inhalten besessen habe, sei ein Gegensatz, den man bislang noch nicht habe klären können. Die Verhandlung wird am Mittwoch fortgesetzt.

