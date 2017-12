Pünktlich zum Pegnitzer Weihnachtsmarkt schneit es

PEGNITZ - Der Weihnachtsmarkt rund um die Bartholomäuskirche hatte am Samstag mit einer Zutat aufzuwarten, auf die man in den vergangenen Jahren immer verzichten musste: Schnee. Das kam gut an bei Ausstellern und Besuchern. Allerdings war ein teils scharfer Wind dafür verantwortlich, dass so mancher Aussteller in seiner Holzbude arg fröstelte. Ansonsten aber war man mit den Ablauf und der Publikumsresonanz zufrieden.

Der Höhepunkt des Pegnitzer Weihnachtsmarktes war der Auftritt des Christkinds Alisa Kurz vor der Bartholomäuskirche. Nachdem es seinen Prolog aufgesagt hatte, gab es Geschenke für die Kinder. © Klaus Trenz



Für Organisatorin Daniela Lauterbach von der Stadt war es der erste Weihnachtsmarkt seit ihrer Rückkehr ins Rathaus. Sie blieb beim altbewährtem Rahmenprogramm. Jugendbergmannskapelle und Posaunenchor waren am Nachmittag für die musikalische Untermalung zuständig.

Es gab Kutschfahrten für Kinder, die evangelische Jugend bot Kindern eine Ecke an, in der ihnen Geschichten vorgelesen wurden. Mehrere Feuerschalen boten ein bisschen Wärme für kalt gewordene Finger. Bei insgesamt 19 Ausstellern fand man das, was man von einem Weihnachtsmarkt erwartet: Vorwiegend Kunsthandwerk, Selbstgebasteltes und -gemachtes war gefragt. Dazu sorgten vier Hütten mit Speisen und Getränken für die kulinarische Komponente des Weihnachtsmarkts. Die Besucher konnten mehrere gemeinnützige Organisationen mit dem Kauf von Weihnachtsartikeln unterstützen.

Höhepunkt des Weihnachtsmarkts waren auch in diesem Jahr eine kurze Andacht und der Auftritt des Pegnitzer Christkinds Alisa Kurz, flankiert von drei Engeln, Bürgermeister Uwe Raab und Dekan Gerhard Schoenauer. Darauf warten stets die jungen Besucher des Weihnachtsmarkts. Nach dem Sprechen des Prologs bekommen sie ein kleines Geschenk aus den Händen des Christkinds. Besonders begehrt bei den Jungen und Mädchen sind auch Fotos mit dem Christkind.

In der Kirche spielte das KSB-Werksorchester weihnachtliche Lieder (links). Für den schönsten Stand ist Christine Hoth (rechts) ausgezeichnet worden, die „schon immer“ am Markt teilnimmt. © Klaus Trenz



Zuvor hatte Uwe Raab das Ergebnis der Standprämierung bekanntgegeben. Die Jury entschied sich für Christine Hoth als Gewinnerin. An ihrem Stand gab es selbst gemachte Marmelade, Floristik und Holzarbeiten von ihrem Mann Klaus sowie stets ein freundliches Lächeln. "Ich bin schon immer beim Weihnachtsmarkt dabei", sagt sie und ist zufrieden über den Publikumszuspruch, der laut ihrer Einschätzung nicht nachgelassen hat.

KLAUS TRENZ