Quälte Landwirt aus Fränkischer Schweiz seine Tiere?

Kuhstall war Saustall: Landwirt erhielt wegen Verstoß gegen Tierschutz Geldstrafe - vor 42 Minuten

BAYREUTH - Am Donnerstag stand ein 43-jähriger Landwirt aus der Fränkischen Schweiz vor dem Amtsgericht Bayreuth; wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilte Richter Stefan Käsbohrer den Mann zu 4 500 Euro Geldstrafe.

Der Mann besitzt derzeit 20 Rinder, Milchkühe und Mastvieh. Bei dem Nebenerwerbslandwirt wurden bei insgesamt fünf Kontrollen durch das Landratsamt Verstöße festgestellt. Zum Beispiel unzureichende Reinigungsanlagen und zu wenig Wasser für die Tiere. Am gravierendsten aber waren die Verletzungen bei den Milchkühen. Bei manchen waren die Ketten, mit denen sie festgebunden waren, eingewachsen und die Tiere hatten dadurch tiefe Wunden. Eine weitere Kuh hatte eine Verletzung am Sprunggelenk, die wegen dem verdreckten Gitter, auf dem die Tiere standen, nicht heilen konnte.

Der Angeklagte sagte, dass die Missstände mittlerweile behoben und der Stall umgebaut sei. Bei der letzten Kontrolle gab es keine Beanstandungen. Richter Stefan Käsbohrer fragte, warum man die Wunden bei den Tieren nicht bemerkte. "Ich habe mich falsch verhalten, das gebe ich zu", sagte der Beschuldigte. Er schaue alle acht Tage nach den Tieren. Laut seinem Rechtsanwalt war der Angeklagte zu diesem Zeitpunkt etwas überfordert, weil er zusätzlich auf dem Hof seines erkrankten Onkels half. Der Anwalt war sich sicher, dass sein Mandant die Anbindehaltung aufgebe. Als Zeugin sagte die zuständige Tierärztin aus, dass der Betrieb bekannt sei und es schon sehr oft Beanstandungen von Seiten der Behörden gegeben habe. Die Tiere seien bis zum Bauch im Mist gestanden, Wasser habe gefehlt und Kälber seien in ihren Ausscheidungen gelegen. Es musste immer wieder nachkontrolliert werden. Außerdem seien auch schon Bußgelder verhängt worden, aber zur Anzeige musste es kommen, weil Tiere verletzt waren.

Verantwortungsgefühl fehlt

Bei der letzten Kontrolle sei alles in Ordnung gewesen. Was der Landwirt betreibt, ist laut der Tierärztin aber keine vorbildliche Tierhaltung. Die Zeugin sieht den Grund für die Missstände darin, dass der Mann einem Vollzeitjob nachgeht und seine Mutter zu alt sei, um die Kühe zu versorgen. "Es fehlt ihm an Verantwortungsgefühl und Empathie gegenüber den Tieren." Dem 43-Jährigen sei von verschiedenen Seiten geraten worden, die Milchkuhhaltung aufzugeben und nur noch ein paar Masttiere zu halten.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine siebenmonatige Bewährungsstrafe für den Angeklagten. Sie sah eine Geldstrafe nicht mehr als ausreichend, da der Mann einschlägig vorbestraft ist. Außerdem mussten die Kontrolleure jedes Mal zu einer Veränderung drängen. Für den Angeklagten sprach, dass er geständig war und Reue zeigte, zudem sind die Mängel mittlerweile behoben.

Der Rechtsanwalt des Beschuldigten forderte eine Geldstrafe für seinen Mandanten. Eine Freiheitsstrafe hielt er für nicht erforderlich und unangemessen. Der Angeklagte überschätze die eigenen Fähigkeiten, zeige sich jedoch reumütig und habe Geld für Verbesserungen im Betrieb in die Hand genommen. "Er ist kein notorischer Tierquäler", so sein Anwalt.

Richter Stefan Käsbohrer verurteilte den 43-jährigen Landwirt zu einer Geldstrafe von 4 500 Euro.

nag