Quelle in Ranna: Angst ums Trinkwasser ist nicht nötig

RANNA - Das ist eine gute Nachricht: Angst um ihr Trinkwasser müssen sich die an das Wasserwerk Ranna angeschlossenen Gemeinden nicht machen. "Eine ausreichende Versorgung ist auch in trockenen Jahren gewährleistet", erklärt Dr. Heidi Willer, die Pressesprecherin der N-Ergie. Auch wenn eine Quelle in Ranna derzeit weniger Wasser liefert.

Die großen Baumaschinen haben Rauhenstein wieder verlassen. Der Platz des früheren Hammerherrenschlosses (im Bild) ist planiert, belastetes Material wurde ordnungsgemäß entsorgt. © Brigitte Grüner



In den vergangenen Wochen machte sich die Aufbereitung bezahlt. Seit die mit Aktivkohlefiltern ausgestattete Anlage vor zwei Jahren in Betrieb genommen wurde, kann der Wasserversorger auch Quellwasser aus der hinteren Fassung als Trinkwasser verwenden. Dies war vorher wegen häufiger mikrobiologischer Befunde nicht möglich. Die Quellschüttung der Haselhofquelle (Ranna 1) gibt im heißen Sommer 2018 rund 20 Prozent weniger Wasser als in "normalen" Jahren.

"Die langanhaltende Trockenheit wirkt sich auf die Grundwasserstände und Quellschüttungen aus", erklärt Dr. Willer bewusst. Dass Ranna I unter dem langjährigen Mittelwert liegt, ist allerdings kein Anlass zur Sorge. "Die N-Ergie hat aus den Fassungen Ranna II genügend Reserven."

Das Wasserwerk Ranna versorgt normalerweise rund 40 Prozent der Bürger Nürnbergs mit Trinkwasser. Insgesamt werden in der Noris im jährlichen Durchschnitt 95 000 Kubikmeter Wasser pro Tag benötigt. "Die Wasserabgabe in Nürnberg stieg in der zweiten Julihälfte dieses Jahres regelmäßig auf über 130 000 Kubikmeter. Der diesjährige Spitzenwert wurde mit rund 140 000 Kubikmeter am 31. Juli erreicht. Auch im anhaltend heißen August lag die Wasserabgabe – trotz Schulferien – regelmäßig bei über 120 000 Kubikmeter", so die Pressesprecherin. An Tagen, an denen Spitzenmengen abgegeben wurden, habe die N-Ergie, die neben der Stadt Nürnberg auch die Gemeinde Schwaig versorgt, für die Wasserversorgung Nürnbergs vermehrt Trinkwasser vom WFW Zweckverband Wasserversorgung fränkischer Wirtschaftsraum eingesetzt.

Auch die Bürger der Stadt Auerbach und der Pegnitzgemeinden müssen sich keine Sorgen machen, dass das Trinkwasser knapp werden könnte. "Wir versorgen alle unsere Abnehmer mit ausreichenden Mengen." Dass die gute Qualität des Trinkwassers langfristig erhalten bleibt, ist dem Versorgungsunternehmen ein großes Anliegen. Eine große Investition zur Sicherstellung der Qualität war die Aufbereitungsanlage. Zwölf Millionen Euro wurden dafür investiert. Dem Trinkwasserschutz dienen auch die Ausgrabungen in früheren Ortschaften in der Schutzzone.

Noch nicht abgeschlossen

So wurden bereits Fundamente der ehemaligen Dörfer Fischstein und Rauhenstein ausgegraben, untersucht und auf Deponien gebracht. Zuletzt liefen im Sommer 2018 Arbeiten im Bereich des früheren Rauhensteiner Schlosses. Diese Maßnahmen seien noch nicht gänzlich abgeschlossen. Auf einer Fläche schräg gegenüber dem ehemaligen Hammerherrenschloss, in dem Anfang des 20. Jahrhunderts eine Aluminiumfabrik und später eine Farbmühle untergebracht war, gelten die Grundmauern eines ehemaligen Gebäudes als Bodendenkmal. Daher beziehe die N-Ergie bei den Sanierungsarbeiten das Denkmalamt mit ein, so Willer. Dieser letzte Abschnitt der Sanierung wird voraussichtlich Mitte Oktober beginnen.

Die Analysewerte der vor einigen Wochen ausgegrabenen Fundamente liegen dem Wasserversorger inzwischen vor. Gefunden wurden Belastungen mit Kupfer und anderen Schwermetallen sowie Ölreste und Brandspuren. Geringere Mengen Asphalt im Bauschutt und alte Teeranstriche wurden geborgen und ordnungsgemäß entsorgt.

Für die Fläche des früheren Schlosses, die inzwischen verfüllt und planiert wurde, sei ein Aufforstungsplan gerade in Arbeit. Eine Wiese in Unterbrand konnte aufgrund der ausgeprägten Trockenheit noch nicht angesät werden. Der bei vielen Spaziergängern beliebte Wanderparkplatz ist wieder nutzbar.

