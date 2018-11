Querschnittlähmung: Plötzlich ist alles anders

Neuntklässler gehen in Projekt unbefangen auf Rollstühle zu — Präventionskampagne am Gymnasium Pegnitz - vor 41 Minuten

PEGNITZ - Unbefangen stürmen die Neuntklässler auf die Rollstühle in der Turnhalle zu, setzen sich rein, fahren vorwärts, rückwärts, drehen Kreise. "Jugendliche haben keine Hemmungen, was den Umgang mit Rollstühlen angeht. Das geht eher von der älteren Generation aus", berichtet Holger Kranz, Projektleiter der Deutschen Stiftung für Querschnittlähmung. Zum sechsten Mal führt er am Pegnitzer Gymnasium das Projekt "no risk – no fun" (kein Risiko, kein Spaß) durch.

Völlig unbefangen fahren die Neuntklässler des Pegnitzer Gymnasiums mit Rollstühlen durch die Turnhalle. In dem Projekt „no risk – no fun“ setzen sie sich mit dem Thema Querschnittlähmung auseinander. © Frauke Engelbrecht



Völlig unbefangen fahren die Neuntklässler des Pegnitzer Gymnasiums mit Rollstühlen durch die Turnhalle. In dem Projekt „no risk – no fun“ setzen sie sich mit dem Thema Querschnittlähmung auseinander. Foto: Frauke Engelbrecht



Die Präventionskampagne soll die Schüler sensibilisieren, Gefahrensituationen zu erkennen und das Leben mit Handicap besser kennenlernen lassen. "Die jungen Leute sollen sich bei bestimmten Sachen vorher Gedanken machen, was eventuell passieren kann und wie es ist, danach vielleicht im Rollstuhl sitzen zu müssen", sagt Kranz. Er übt mit den Schülern den Umgang mit dem Rollstuhl, Betroffene sind da und erzählen von ihren Erfahrungen. "Die Jugendlichen nehmen viel mit von diesem Projekt", hat Kranz festgestellt.

"Rollstuhlfahren ist eine hochkomplexe Sportart wie Kunstturnen", informiert der Gast die Jugendlichen. Und je jünger man ist, desto unvoreingenommener gehe man an die Sache ran. Kranz erklärt die drei Arten von Rollstühlen – den Elektro-, den Krankenhaus- oder Altenpflege- und den Sportrollstuhl. Die einen kann man zusammenfalten und die Fußbretter hochklappen. Die anderen haben eine starre Achse zwischen den Rädern und sind wesentlich stabiler. "Die kann man auch bei einer Halbseitenlähmung selbst verladen", erklärt Kranz, ehe er massive Kritik am deutschen Gesundheitssystem äußert. Denn nur bis zum Alter von 16 Jahren werde ein Rollstuhl von der Krankenkasse bezahlt, dann müsse der Betroffene selber zusehen.

Mieser Umgang

Zwischen 2500 und 8000 Euro würden da fällig. "Deutschland ist mies im Umgang mit Behinderten", kritisiert Kranz. Der Staat habe Geld, Techniker und Ressourcen zur Rehabilitation, aber wenn der Bedarf an so einem Gefährt bestehe, heiße es meist: "Das geht nicht." Kritik übt er auch an den Sanitätshäusern. "Die haben keine Ahnung, welcher Rollstuhl gut ist", so Kranz. Ein Rollstuhl solle maßgefertigt sein, für Größe, Gewicht und Beckenbreite des Nutzers passen. Von der Krankenkasse werde auch meist nur ein Rollstuhl zum Schieben, keiner zum Selberfahren genehmigt.

"Das Ganze ist ein krankes System, das die Menschen erst richtig behindert", schimpft er. Deutschland sei in Europa das schlechteste Inklusionsland. Und: "Architekten bauen lieber Treppen, statt auf Barrierefreiheit zu achten." Und so fährt man mit dem Rollstuhl richtig: Gerade und ruhig sitzen, 95 Prozent des Körpergewichts liegen dabei auf den Rädern, beim ersten Anschieben leicht nach vorne lehnen, um ein Rückwärtskippen zu verhindern, nur mit den Armen arbeiten, Ressourcen schonen, den Greifring nicht mit der ganzen Handfläche umschließen, immer Kontakt mit ihm haben und immer gleichstark mit beiden Armen arbeiten, erklärt Kranz.

"Das ist schon anstrengend", stellt Katharina Neukam fest. Die 14-jährige Schülerin findet das Projekt gut. "Es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen." Ihr Mitschüler Elias Meyer (14) fühlt sich etwas unwohl: Der Gedanke, dass man vorher laufen konnte und auf einmal nicht mehr, sei schon seltsam.

Das Thema Rückenmark und Querschnittlähmung steht im Biologie-Lehrplan der Neuntklässler. Lehrerin Martina Fischer hat deshalb ein Projekt initiiert. Darin sollen sich die Schüler mit Fragen auseinandersetzen, wie: "Wie ist es, wenn man gelähmt ist? Wie ist das auf der Toilette, wie ist der Alltag? Welche medizinischen Hintergründe gibt es?", illustriert die Pädagogin.

FRAUKE ENGELBRECHT