Raab lobt Wasserberg-Helfer: "Ihr seid Pfundskerle"

Bürgermeister hebt Leistung der Ehrenamtlichen bei der Entschlammung des Karstwunders hervor - vor 1 Stunde

PEGNITZ - "Ihr seid Pfundskerle." Fast schon überschwänglich bedankte sich Bürgermeister Uwe Raab bei den Ehrenamtlichen des "Kleinen Historischen Kreises" für die "Drecksarbeit", die sie bei der Entschlammung des Wasserbergs geleistet haben.

Die Helfer, die Geologie-Studenten aus Erlangen mit Dr. Johannes Barth und Dr. Alfons Baier sowie die Offiziellen aus Pegnitz um Bürgermeister Uwe Raab freuten sich am künftig beleuchteten Wasserberg-Lichtschacht über den Abschluss der gelungenen Entschlammungsaktion am Wasserberg, bei der Viele zusammenhalfen. © Foto: Richard Reinl



Die Helfer, die Geologie-Studenten aus Erlangen mit Dr. Johannes Barth und Dr. Alfons Baier sowie die Offiziellen aus Pegnitz um Bürgermeister Uwe Raab freuten sich am künftig beleuchteten Wasserberg-Lichtschacht über den Abschluss der gelungenen Entschlammungsaktion am Wasserberg, bei der Viele zusammenhalfen. Foto: Foto: Richard Reinl



Damit sei im Zusammenwirken mit den Bürgern im Isek-Prozess ein erstes Ausrufezeichen gesetzt worden, die Stadt Pegnitz mit ihren Besonderheiten im überregionalen Schaufenster besser darzustellen.

Bei den Themenkonferenzen zum Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept sei man auf bis ins Jahr 1969 zurückreichende Zeitungsberichte über das Dilemma mit dem Wasserberg gestoßen, blendete Michael Hochgesang auf jahrzehntelange Diskussionen zurück. Deshalb habe man sich entschlossen, endlich die Ärmel hochzukrempeln und Hand anzulegen.

Bilderstrecke zum Thema Pegnitzer Karstwunder Wasserberg von Schlamm befreit In halbjähriger "Drecksarbeit" haben Ehrenamtliche rund um den "Kleinen Historischen Kreis" in Pegnitz das Karstwunder Wasserberg von über 90 Kubikmeter Schlamm befreit und ihn so für das kühle Nass wieder durchgängig gemacht. Wertvolle Dienste leistete dabei ein Saugrüsselfahrzeug der Firma Veolia. Bürgermeister Uwe Raab lobte das Engagement, das vom Wasserwirtschaftsamt und vom Geozentrum Nordbayern fachlich begleitet wurde, als ersten Meilenstein im Bemühen, Pegnitz als "Stadt am Wasser" wieder erlebbar zu machen.



Er selbst übernahm die Aufgabe des Organisators, Helfer fand er im "Kleinen Historischen Kreis" um den Stadtheimatpfleger Helmut Strobel und den Vorsitzenden des Bergknappenvereins, Jörg Wettengel. Mit Hilfe der Firma Veolia und des THW habe man schließlich 92 Kubikmeter Schlamm aus dem Berg gefördert. Hochgesang kurz und bündig: "Wir hoffen, damit zum Erhalt des Karstwunders beigetragen und den Tourismus in Pegnitz beflügelt zu haben."

Bürgermeister Raab, der das Projekt von Anfang an unterstützt hat, erinnerte sich an seine Jugendzeit, als er im Zulauf mit seinem Schulfreund Bernd Asmus gebadet habe. Damals habe noch jeder Pegnitzer die Bedeutung der Natur-Besonderheit gekannt.

Deshalb sei er dankbar, dass Historiker dieses Wissen wieder lebendig machen. Hohes Lob zollte er auch dem Wasserwirtschaftsamt sowie der Firma Veolia für die kostengünstige Bereitstellung des gewaltigen Saugrüsselfahrzeugs, ohne das das Projekt nicht umsetzbar gewesen wäre.

Bilderstrecke zum Thema Stadt-Heimatpfleger erkundete Wasserberg in Pegnitz Ein vorrangiges Projekt für die Themengruppe Fremdenverkehr beim Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept ISEK ist die attraktivere Präsentation des Wasserbergs in Pegnitz. Jetzt arbeitete sich eine Gruppe um den Stadt-Heimatpfleger Helmut Strobel und den Montan-Historiker Jörg Wettengel in das Innere des Karstwunders vor. Dabei trafen sie auf eine erstaunlich gut erhaltene Bausubstanz, aber auch auf Unmengen von Schlamm.



Wasser erlebbar gemacht

Höchste Anerkennung aber gebühre den "Pfundskerlen", die unter Tage knietief im Schlamm geschuftet haben. Sie hätten die Basis dafür gelegt, Pegnitz über Isek wieder als "Stadt am Wasser" darzustellen und Wasser erlebbar zu machen. Stadtheimatpfleger Helmut Strobel freute sich, Gäste künftig zu dieser Sehenswürdigkeit führen zu können ohne sich schämen zu müssen.

Professor Dr. Johannes Barth, der zusammen mit dem "Karstpapst" Dr. Alfons Baier den Wasserberg seit jeher mit den Geologie-Studenten aus Erlangen erforscht, erklärte die Entstehungsgeschichte von Höhlen wie dem Wasserberg. Bei Erdbeben vor Millionen von Jahren hätten Verschiebungen in der Erdkruste den Kalkstein zerklüftet und das Gestein so durchlässig gemacht.

Die unterschiedliche Wasserchemie in Fichtenohe und Pegnitz trage dazu bei, das Gestein anzugreifen. Erste Erfolge der Entschlammung hätten sich schon diese Woche bei einem neuerlichen Tracerversuch gezeigt: Trat das eingegebene Salz früher erst nach zwei bis drei Stunden auf der anderen Seite des Berges zu Tage, so hätten die Zeiger diesmal schon nach einer Stunde ausgeschlagen.

"Der Karst ist ein Segen für uns", erklärte der Werkleiter der Juragruppe, Hans Hümmer, der mit dem Geologie-Lehrstuhl in Erlangen schon seit Jahren eine Patenschaft unterhält. In den so entstandenen Höhlen lagern Milliarden Kubikmeter Wasser, die praktisch unerschöpflich seien, betonte Hümmer.

Deshalb sei es umso wichtiger, dieses Gut auch mit hohem Aufwand zu schützen. Mit einem "Wasser marsch" wurde der erste Abschnitt der Wasserberg-Sanierung abgeschlossen. Die Bürger können sich ein Bild davon machen, wurde doch der Lichtschacht am Sägewerk Asmus mit einer Beleuchtung versehen. Ein QR-Code leitet weiter auf eine detaillierte Homepage, die die Bedeutung des Karstwunders erklärt.

RICHARD REINL