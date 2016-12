Rabiates Duo überfiel in Marktredwitz 18-Jährigen

Nach Pfefferspray-Attacke Bargeld und Handy geraubt - Bei Festnahme Widerstand geleistet - 21.12.2016 11:36 Uhr

MARKTREDWITZ - Wegen schweren Raubes befindet sich ein 32 Jahre alter Mann seit Dienstag in Untersuchungshaft. Er hatte mit einem bislang unbekannten Komplizen am Montagnachmittag einen 18-Jährigen überfallen. Bei der Festnahme leisteten der Tatverdächtige und seine Lebensgefährtin zudem erheblich Widerstand gegen die Polizeibeamten.

Gegen 15.20 Uhr überfielen die beiden Unbekannten den 18-jährigen Passanten in der Marktredwitzer Kolpingstraße, wobei sie ihrem Opfer vermutlich Pfefferspray ins Gesicht sprühten. Dem dadurch Handlungsunfähigen nahmen die Täter anschließend knapp 180 Euro Bargeld und das Mobiltelefon ab, bevor sie zu Fuß die Flucht ergriffen. Durch die Sprayattacke erlitt der 18-Jährige leichte Verletzungen. Alarmierte Polizeistreifen der Marktredwitzer Polizei nahmen umgehend die Fahndung nach den bis dahin unbekannten Räubern auf.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erlangten die Beamten Hinweise auf den 32 Jahre alten Tatverdächtigen, den sie am späten Abend in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Marktredwitz aufsuchten. Dabei leisteten sowohl der 32-Jährige als auch dessen 38 Jahre alte Freundin massiven Widerstand gegen die Festnahme. Beide traktierten die eingesetzten Beamten mit Faustschlägen und beleidigten die Polizisten zudem.

Ein Polizeibeamter erlitt durch den Angriff Verletzungen und musste sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Neben dem tatverdächtigen Räuber muss sich nun auch die 38-Jährige wegen der Widerstandshandlung und Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erging am Dienstag gegen den 32-jährigen Räuber Untersuchungshaftbefehl. Er sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof zu seinem Komplizen dauern an.

