Rad wurde auf Gegenfahrbahn der A9 katapultiert

Unfall nahe Weidensees ging glimpflich aus - 32.000 Euro Sachschaden - vor 15 Minuten

WEIDENSEES - Das hätte schlimm enden können: Als ein BMW-Fahrer auf der A9 in die Leitplanke krachte, löste sich ein Hinterrad seines Wagens und wurde auf die Gegenfahrbahn katapultiert. Glücklicherweise gab es nur einen Leichtverletzten und 32.000 Euro Sachschaden.

Am Mittwochvormittag kam ein 51-Jähriger aus Hessen mit seinem BMW auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit zwischen den Anschlussstellen Weidensees und Pegnitz am Ausgang einer Rechtskurve ins Schleudern. Er prallte links gegen die Betonleitwand. Durch den Anstoß wurde das linke Hinterrad des BMW abgerissen und wiederum auf die Gegenfahrbahn in Richtung München katapultiert. Das Rad schlug dort gegen den Anhänger des Pkw-Gespanns eines 47-Jährigen Kraftfahrers und kam anschließend im Grünstreifen zum Liegen.

Der BMW-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Glücklicherweise wurde durch das Rad niemand sonst verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 32.000 Euro geschätzt.

Am Unfallort waren die Feuerwehren aus Plech und Ottenhof eingesetzt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Der 51-jährige muss nun mit einem Bußgeldbescheid rechnen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.