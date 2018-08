Radfahrer beraubt Bayreuther Seniorin

Unbekannter entriss 70-jähriger Fußgängerin im Vorbeifahren eine Tasche - vor 36 Minuten

BAYREUTH - Ein bislang unbekannter Radfahrer beraubte am Mittwochnachmittag im Gartenweg eine 70-jährige Frau. Glücklicherweise trug die Rentnerin dabei keine Verletzungen davon. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt.

Der mit einem grauen Pullover und übergezogener Kapuze bekleidete Mann näherte sich gegen 15.30 Uhr von hinten der Frau, die zu Fuß vom Gartenweg in Richtung Wallstraße ging. Im Vorbeifahren entriss der Täter der 70-Jährigen eine weiße Kunstlederhandtasche. Trotz ihrer Gegenwehr gelang es der Seniorin nicht, die Tasche festzuhalten. Anschließend fuhr der Unbekannte in Richtung Wallstraße und fortfolgend in Richtung Bamberger Straße davon.

In der Tasche, die mit einem silbernen Anhänger versehen war, befanden sich persönliche Gegenstände der Frau und ein geringer Geldbetrag. Eine sofortige Fahndung der Bayreuther Polizei blieb bislang erfolglos. Unmittelbar nach der Tat fuhr ein weiterer Radfahrer, der einen Helm trug, an der um Hilfe rufenden Seniorin vorbei. Dieser Verkehrsteilnehmer ist ein wichtiger Zeuge.

Die Kriminalpolizei Bayreuth leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Raubes ein und sucht Zeugen, insbesondere den zweiten Radfahrer, die Angaben zu dem Täter oder der Tat machen können. Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegengenommen.

