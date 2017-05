Radfahrer in Auerbach sind zufrieden

Stadt erhielt bei Umfrage des ADFC die Note 3,2

AUERBACH - Die Radfahrer in sind recht zufrieden in ihrer Stadt – zumindest diejenigen, die sich im Herbst an der Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) beteiligt hatten. Bundesweit liegt Auerbach auf Rang 36 von 364 Städten vergleichbarer Größe, bayernweit auf Platz 7 von 51. Auerbacher Gesamtnote: 3,2.

Auerbach schneidet beim Fahrrad-Klimatest besser ab als Pegnitz. Zwei Drittel aller Befragten vergeben die Noten 1, 2 oder 3 bei der Feststellung, dass in Auerbach in jüngster Zeit besonders viel für den Radverkehr getan wurde. © colourbox



Ob die Situation für Biker in Auerbach besser oder schlechter geworden ist, lässt sich mit der aktuellen Umfrage allerdings nicht feststellen, da Auerbach erstmals dabei war. "Für Auerbach sieht es recht gut aus und es macht vielen — so wie mir auch — Spaß, in Auerbach Rad zu fahren. Es könnte allerdings noch besser werden", meint Sabine Gaston, Tourenleiterin beim ADFC.

Als sie die Fragebögen am Marktplatz verteilte, fielen der Wahl-Auerbacherin viele negative Anmerkungen zur Beschilderung der Radwege auf. Sie freut sich, dass so viele Menschen an der Umfrage Interesse gezeigt hätten. Aus Auerbach nahmen insgesamt 72 Bürger teil. "Das zeigt, dass das Radfahren für die Auerbacher ein wichtiges Thema ist", meint Gaston.

Hoher Spaßfaktor

Die überwiegende Mehrheit der Auerbacher ist mit dem Drahtesel unterwegs, weil Radfahren Spaß macht. Die Befragten sind der Auffassung, dass man in der Stadt als Radfahrer akzeptiert werde. Jeweils etwa eine Drittel vergibt bei dieser Frage die Note 2 oder 3. Die neuen Radwege, die inzwischen bis Gunzendorf oder in westlicher Richtung bis Pegnitz führen, werden offenbar positiv aufgenommen.

Zwei Drittel aller Befragten vergeben die Noten 1, 2 oder 3 bei der Feststellung, dass in Auerbach in jüngster Zeit besonders viel für den Radverkehr getan wurde. Die Reinigung der Wege wird mit der Durchschnittsnote 3,2 bewertet.

Mit dem Angebot von öffentlich zugänglichen und preisgünstig nutzbaren Leihfahrrädern sind die Auerbacher hingegen nicht zufrieden. Fast drei Viertel vergeben hier eine Note zwischen 4 und 6. Es gibt natürlich auch Vorteile für Radfahrer in Auerbach. Das Stadtzentrum ist mit dem Fahrrad gut zu erreichen; das erklärt die überwältigende Mehrheit der Befragten. Ebenso viele haben angegeben, dass man seine Ziele zügig und direkt mit dem Drahtesel erreichen kann.

Absteigen an Baustellen

Der Komfort beim Radfahren schneidet bei den Befragten nicht ganz so gut ab. Viele finden es schade, dass Radfahrer an Baustellen meistens zum Absteigen und Schieben gezwungen werden. Die Durchschnittsnote von 4,2 gibt es für die einfache und preiswerte Mitnahme von Fahrrädern in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das kann in Auerbach natürlich auch damit zusammenhängen, dass es mit Ausnahme von Bussen ohnehin keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt. 19 der 72 Teilnehmer haben bei dieser Frage deshalb auch gar nicht geantwortet.

Besser wird in Auerbach die Sicherheit beim Radfahren bewertet. Die befragten Bürger fühlen sich weitgehend sicher auf ihrem Zweirad und geben an, dass es selten Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern oder Autofahrern gebe. Auf den vorhandenen Radwegen gebe es selten Hindernisse, so dass jüngere und ältere Menschen dort sicher unterwegs sein könnten. Als durchschnittliche Note wurde dafür die 2,8 vergeben.

Die besten Zensuren vergaben die Auerbacher Radfahrer bei den folgenden Fragen: Macht Radfahren in Auerbach Spaß? (Note 2,0). Kann man Ziele zügig erreichen? (Note 2,0). Fahren alle Bürger mit dem Fahrrad? (2,3). Besonders schlecht wurden diese Themen bewertet: Kann man Fahrräder in öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen? (4,2). Sind Einbahnstraßen in der Gegenrichtung für Radfahrer freigegeben? (4,3). Gibt es öffentlich zugängliche Leihfahrräder? (4,7).

Bundesweite Fahrrad-Umfrage

Die Bewertung des "Fahrradklimas" einer Stadt war eine bundesweite Umfrage, die Auskunft darüber gibt, wie wohl sich die Bürger als Gelegenheits-, Freizeit- oder ambitionierte Radfahrer in einer Stadt fühlen. "Es ist eine einmalige Chance, Impulse für bessere Radfahrbedingungen in der Stadt anzustoßen", erklärt Sabine Gaston.

Wer Interesse an den Ergebnissen hat, findet diese im Internet unter www.fahrradklima-test.de, wo alle teilnehmenden Städte alphabetisch aufgeführt sind.

BRIGITTE GRÜNER