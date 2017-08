Radmuttern eines Pkw gelockert

vor 52 Minuten

AUERBACH - In der Zeit zwischen dem 19. Juli und dem 31. Juli wurden an einem Pkw in Auerbach am vorderen linken Reifen fünf Radmuttern gelockert.

Dies bemerkte die Fahrzeughalterin erst später während der Fahrt, konnte glücklicherweise aber rechtzeitig anhalten, bevor jemand zu Schaden gekommen wäre. Hinweise erbittet die Polizei Auerbach unter (09643)92040.

