Radmuttern eines VW Polo gelockert

23-Jährige hatte Wagen in Amberg abgestellt - vor 4 Minuten

MICHELFELD - Am Montag, 24. Juli, teilte eine 23-jährige Frau aus Michelfeld der Polizeiinspektion Auerbach mit, dass an ihrem VW Polo vermutlich mit Absicht die Radmuttern gelockert wurden.

Die junge Frau hatte während der Fahrt Schlaggeräusche wahrgenommen und anschließend festgestellt, dass drei von fünf Radbolzen des rechten Hinterrades gelockert waren. Bei einer Weiterfahrt beziehungsweise einem Lösen des Rades hätte dies unter Umständen scherwiegende Folgen gehabt.

So konnten die Radmuttern wieder fest gezogen werden und es ist kein Sachschaden entstanden. Als infrage kommender Tatzeitraum wurde der Samstagabend bis Sonntagnachmittag, 22. und 23. Juli, angegeben. Die Frau gab an, dass sie mit ihrem Fahrzeug in Amberg unterwegs war und dort ihren Pkw im Stadtgebiet abgestellt hatte.

Eventuell besteht ein Zusammenhang mit den kürzlich bekanntgewordenen Fällen von gelockerten Radmuttern im Bereich Amberg. Hinweise an die Polizeiinspektion Auerbach unter Telefon (09643)9204-0.

