Radweg an der Wiesent wird an vier Stellen "angehoben"

Straße wird von Anfang August bis Ende September gesperrt - vor 33 Minuten

WAISCHENFELD - Nicht nur in Pegnitz wird im August eine wichtige Verkehrsader (die Bundesstraße 2) gesperrt, sondern auch in der Fränkischen Schweiz. Es handelt sich um die Staatsstraße von Waischenfeld über Doos bis nach Behringersmühle. Der Grund: Entlang der Wiesent wird ein Radweg gebaut.

Fritz Baumgärtel vom Staatlichen Bauamt Bayreuth (links) erläutert zusammen mit Bauleiter Florian Fischer die Details, die beim Bau des neuen Radweges zwischen Waischenfeld und Doos zu beachten sind. © Ralf Münch



Fritz Baumgärtel vom Staatlichen Bauamt Bayreuth (links) erläutert zusammen mit Bauleiter Florian Fischer die Details, die beim Bau des neuen Radweges zwischen Waischenfeld und Doos zu beachten sind. Foto: Ralf Münch



Es handelt sich um ein etwa 3,6 Kilometer langes Teilstück der Straße. Von Doos bis Behringersmühle ist das Staatliche Bauamt in Bamberg zuständig. Der Radweg beginnt nicht exakt in Waischenfeld. Für den Abschnitt von der Hammermühle über die Pulvermühle bis zur Einmündung der Straße nach Eichenbirkig (unterhalb der Burg Rabeneck) gaben die Eigentümer keine Einwilligung für den Ausbau. Hier werden die Radler weiterhin mit einem geschotterten Weg vorlieb nehmen müssen.

Der Abschnitt von besagter Straßenkreuzung bis nach Doos ist etwa 3,6 Kilometer lang. Das sagte Fritz Baumgärtel bei einem Ortstermin. Baumgärtel ist Abteilungsleiter im Bereich Straßenbau beim Staatlichen Bauamt Bayreuth. Er erläuterte zusammen mit Bauleiter Florian Fischer die Details der Baumaßnahme, die etwa 2,5 Millionen Euro kosten wird.

Geringer Abstand

Auf den ersten Blick mag es seltsam erscheinen, dass wegen eines Radweges in der Talaue der Wiesent die parallel verlaufende Straße von Anfang August bis Ende September gesperrt werden muss. Der Grund ist darin zu suchen, dass an vier Stellen der Abstand zwischen Fluss und Straße sehr gering ist.

"Auf etwa drei Kilometern gibt es keine Probleme beim Bau. An vier Stellen, die insgesamt etwa 600 Meter lang sind, mussten wir uns zusammen mit dem Nürnberger Ingenieurbüro Weigand etwas einfallen lassen", sagt Baumgärtel.

An diesen Teilabschnitten gibt es nur eine geneigte Böschung hinunter zum Flussufer. Um diesen sensiblen Bereich nicht zu sehr in Anspruch nehmen zu müssen, wird der Radweg "angehoben".

Große Schottersteine

Das bedeutet: Der Radweg wird nicht unterhalb der Straße verlaufen, sondern höhengleich mit der Straßenfahrbahn. Es wird in diesen vier Bereichen künftig also eine Steilböschung geben. Der Bereich zwischen Ufer und Straße wird bis zur neuen Fahrbahn mit großen Schottersteinen aufgefüllt.

Die etwa zwei bis drei Meter hohe Böschung wird aus sogenannten Gabionen bestehen. Das sind mit Steinen befüllte Drahtkörbe. Für diese Arbeiten abseits der Straße stehen so gut wie keine Flächen zur Verfügung. "Es bleibt uns nichts anderes übrig, als mit den Baumaschinen von der Straße aus zu arbeiten", sagt Bauleiter Fischer. Deshalb müsse eben der gesamte Straßenabschnitt komplett gesperrt werden.

Warum muss die Straße aber zwei Monate lang gesperrt werden? Die Arbeiten können, so Fischer, nicht abschnittsweise (was nur kurzfristige Sperrungen notwendig machen würde) erledigt werden. Dafür gibt es einen anderen Grund. "Wir haben ein sehr enges Zeitfenster", erläutert Baumgärtel. "Das hat mit der Trübung des Flusswassers zu tun."

Forellen laichen

Mit dem Flussmeister und den Fischereiberechtigten ist vereinbart worden, dass Ende September die Bauarbeiten unterbrochen werden. Denn zwischen Oktober und März laichen beispielsweise die Forellen. Dann muss die Wiesent wieder klar sein, Verschmutzungen durch die Bauarbeiten sind dann tabu.

An Engstellen wie diesen wird der künftige Radweg „angehoben“. Das heißt: Die Böschung wird mit Steinen aufgefüllt. © Ralf Münch



An Engstellen wie diesen wird der künftige Radweg „angehoben“. Das heißt: Die Böschung wird mit Steinen aufgefüllt. Foto: Ralf Münch



Dadurch kommt es zur zweiten Parallele zur Bundesstraße 2 in Pegnitz. Hier wie dort braucht es einen weiteren Bauabschnitt im Folgejahr. Das heißt: Die Radwegtrasse soll im Herbst winterfest sein. Die abschließenden Asphaltierungsarbeiten stehen dann im Frühjahr 2019 an. Dafür müsse der Abschnitt zwischen Waischenfeld und Behringersmühle aber nicht komplett gesperrt werden, sagt Baumgärtel. Man hofft, dass man mit Teilsperrungen auskommt.

Naturnah einfügen

Der Mann vom Straßenbauamt zeigt sich überzeugt davon, dass man nach dem Abschluss der Arbeiten das Ziel erreichen werde: "Wir bemühen uns, dass wir den Radweg, wo immer es geht, so harmonisch und naturnah wie möglich in die Landschaft einfügen, damit die schützenswerte Talaue so gering wie möglich beeinträchtigt wird.". Damit werde dann die Strecke, die in Richtung Bayreuth bereits ausgebaut ist, für Radfahrer attraktiver und vor allem sicherer.

Wenn dieser Radweg fertig ist, fehlt zum Lückenschluss nur noch der Abschnitt von Doos nach Behringersmühle (Gemeinde Wiesenttal), für dessen Planung das Staatliche Bauamt in Bamberg zuständig ist.

KLAUS ALTMANN-DANGELAT