Randalierende Ex-Ehefrau trat Polizisten

43-jähriger Bayreuther konnte sich gegen 36-Jährige nicht durchsetzen - In Gewahrsam genommen - vor 1 Stunde

BAYREUTH - In der Nacht zum Sonntag, kurz vor Mitternacht, wurden Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt von einem 43-jährigen Mann zur Hilfe gerufen, als dessen von ihm getrennt lebende Ehefrau vor seiner Wohnung randalierte.

Nachdem die 36-jährige Frau mehrfachen Aufforderungen, die Örtlichkeit zu verlassen, nicht nachkam, musste diese vom Grundstück des Ex-Mannes geführt werden. Hiergegen wehrte sich die Frau jedoch heftig und trat mehrmals mit den Füßen nach den Polizeibeamten. Auch versuchte sie, einem der Beamten in die Hand zu beißen, was ihr jedoch nicht gelang.



Nachdem die Frau unter Kontrolle gebracht werden konnte, wurde sie in Gewahrsam genommen. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung rechnen.









rr