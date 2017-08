Randalierende Kerwa-Gäste zogen Spur der Verwüstung

Schaden auf dem Weg von Unterkonnersreuth nach Altenplos und Heinersreuth beträgt über 5000 Euro - vor 1 Stunde

HEINERSREUTH - Ausgehend vom Festplatz der Kerwa in Unterkonnersreuth zogen in der Nacht vom Samstag auf Sonntag bislang unbekannte Täter eine Spur der Verwüstung bis nach Altenplos und eine weitere Gruppe in die gegenwärtige Richtung bis nach Heinersreuth. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei über 5000 Euro.

Neben mehreren Leitpfosten wurden in Unterwaiz das Ortsschild und mehrere Verkehrsschilder herausgerissen und beschädigt. Offensichtlich zogen die Randalierer auf den Radweg Richtung Altenplos weiter und rissen mehrere Absperrpfosten samt Fundamente aus der Verankerung. Weiter wurden Gullideckel herausgehoben, Pflanzringe und andere Gegenstände auf die Straßen und Radwege geworfen und so der Verkehr erheblich gefährdet.

Auch ein videoüberwachtes Firmengelände am Ortseingang von Altenplos wurde angegangen. Eine Auswertung der Aufnahmen ist veranlasst.

In Richtung Heinersreuth wurden ebenfalls mehrere Verkehrsschilder und ein Fahnenmast eines Verbrauchermarktes in Mitleidenschaft gezogen.

An den verschiedenen beschädigten Gegenständen konnten durch Beamte der Kriminalpolizei Bayreuth Fingerpuren gesichert werden. Der für die Allgemeinheit entstandene Schaden dürfte die 5000-Euro-Marke überschreiten. Verdächtige Wahrnehmung oder Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bayreuth-Land unter der Telefonnummer 0921/506-2230.

