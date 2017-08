Ranna: Lastwagen mit Splitt kippt neben Straße um

Fahrer geriet auf das Bankett - vor 1 Stunde

AUERBACH - Glück im Unglück hatte der 29-jährige Fahrer eines Lastwagens mit Anhänger am Freitagmorgen. Bei einem Unfall nahe Ranna wurde der Mann aus dem Nachbarlandkreis Bayreuth nur leicht verletzt. Der Schaden allerdings bewegt sich im fünfstelligen Bereich.

Schwer ramponiert blieb der Lastwagen neben der Fahrbahn liegen. Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 50 000 Euro. © Brigitte Grüner



Schwer ramponiert blieb der Lastwagen neben der Fahrbahn liegen. Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 50 000 Euro. Foto: Brigitte Grüner



Die Beamten der Polizeiinspektion Auerbach, die zur Unfallaufnahme gerufen worden waren, gehen von mindestens 50 000 Euro Schaden aus. "Es könnte aber auch mehr werden." Der LKW-Fahrer, der seit dem 18. Lebensjahr mit großen Fahrzeugen unterwegs ist, kam aus Richtung Neuhaus und wollte eine Ladung Splitt nach Edelsfeld bringen.

Kurz vor Ranna kam er nach rechts von der Straße ab und versank im aufgeweichten Bankett immer weiter. Das Fahrzeug hinterließ dabei eine rund 40 Meter lange Spur. Ein Gegensteuern war mit der schweren Ladung nicht mehr möglich. Der Lastwagen kippte schließlich neben einem Baum in Höhe des Seniorenheimes um.

Der Fahrer alarmierte selbst die Polizei und telefonierte mit seiner Mutter. Die Eltern waren erleichtert, dass der Sohn offenbar nur Prellungen erlitten hatte. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann, der bei einem Fuhrunternehmen in Kreis Bayreuth beschäftigt ist, vorsorglich in die Sana-Klinik Pegnitz.

Die Bergung des Lastwagens und des nagelneuen Anhängers, der am Freitag erstmals unterwegs war, gestaltete sich aufwändig. Vorsorglich wurde als erste Maßnahme die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. Die Barth & Reier GmbH aus Pegnitz rückte mit Bergekran und Spezialfahrzeug an. Hinzugezogen wurde auch das Wasserwirtschaftsamt in Weiden, da sich die Unfallstelle in der engeren Zone des Wasserschutzgebietes Ranna befindet und ein kleines Gewässer in unmittelbarer Nähe ist.

Eine rund 40 Meter lange Spur zeigt, wie sich der Lastwagen mit Anhänger in das Bankett gegraben hat. © Brigitte Grüner



Eine rund 40 Meter lange Spur zeigt, wie sich der Lastwagen mit Anhänger in das Bankett gegraben hat. Foto: Brigitte Grüner



Die Feuerwehr Ranna unter Leitung von Stefan Egerer stand mit Ölbindemittel bereit und regelte den Verkehr. Während der Bergung musste der Verkehr umgeleitet werden. Dazu waren Auerbacher Floriansjünger in Höhe des Freibades und die Kameraden aus Ranna an der Einfahrt nach Krottensee im Einsatz, der bis zum frühen Nachmittag dauerte.

Eine Beteiligung Dritter am Unfall schließt die Polizei Auerbach, die einen Augenzeugen befragen konnte, aus. Vermutlich war der junge Fahrer mit Rücksicht auf den Gegenverkehr vorsichtshalber etwas zu weit rechts gefahren.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

BRIGITTE GRÜNER