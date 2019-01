Raser auf B85 erhält von Polizei "Gutschein für Walking"

Pegnitzer Beamte sind erschüttert über Ergebnis bei Tempokontrollen auf glatten Straßen - vor 57 Minuten

PEGNITZ - Da fast bei allen Winterunfällen überhöhte Geschwindigkeit die Ursache ist, ließ die Polizeiinspektion Pegnitz am Wochenende durch die Verkehrspolizei schwerpunktmäßig Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Obwohl die Beamten witterungsbedingt mit einer vernünftigen Fahrweise gerechnet hatten, mussten sie doch zum Teil erschreckende Messergebnisse notieren.

Bei einer Messung am Samstag zwischen 11 und 15.30 Uhr an der B 85 mussten 20 Kraftfahrzeugführer beanstandet werden. Neben 16 Verwarnungen wurden vier Geschwindigkeitsanzeigen erstellt. Spitzenreiter war ein Pkw, der bei diesen Wetterverhältnissen mit 136 km/h in Richtung Michelfeld unterwegs war.

Bei einer weiteren Kontrolle an der B 85, im Bereich eines auf 70 km/h reduzierten Abschnitts, in dem es immer wieder zu Verkehrsunfällen kommt, waren am Sonntag zwischen 11 und 15.30 Uhr 56 Beanstandungen fällig. 46 Fahrer erhielten Verwarnungen, zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Der „Tagessieger“ war aus Richtung Auerbach mit 120 bei erlaubten 70 "Sachen" unterwegs. Von der Polizei erhielt er dafür als „Siegespreis“ einen Gutschein für einen Monat „Walking“. Seinen Führerschein wird die Polizei solange sicher verwahren.

Am Montagmorgen zwischen 2.30 und 7.15 Uhr wurde die unfallträchtige Strecke zwischen Troschenreuth und Pegnitz überwacht. Hier ergaben sich in der auf 70 km/h beschränkten Strecke 13 Verwarnungen und eine Anzeige. Der Schnellste war mit 105 km/h unterwegs.

Die Polizeiinspektion Pegnitz nimmt dies zum anlass, auch in den Wintermonaten verstärkt gegen unvernünftige Raser vorzugehen, um ein weiteres Ansteigen der Verkehrsunfallzahlen zu verhindern. In diesem Zusammenhang ruft die Polizei dringend dazu auf, nur so schnell zu fahren, dass innerhalb der übersehbaren Strecke jederzeit gefahrlos angehalten werden kann. Generell sollte bei winterlichen Straßenverhältnissen die Geschwindigkeit deutlich reduziert werden.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.