Rathaus Auerbach bekommt neues Aussehen

Im generalsanierten Gebäude wird künftig auch ein Aufzug zu finden sein

AUERBACH - Die wichtigste Neuerung im generalsanierten Auerbacher Rathaus ist schon eingebaut: ein Aufzug. Und auch mit den anderen Arbeiten liegen die beauftragten Firmen im Zeit- und Kostenplan. Trotz Ferienzeit wird durchgehend gewerkelt. Grund genug für einen Blick auf die laufende Maßnahme.

Der historische Sitzungssaal hat jetzt wieder einen statisch sicheren Boden. Foto: Brigitte Grüner



Vieles hat sich geändert im altehrwürdigen Rathaus, das nach Abschluss der Arbeiten außen und innen wie neu aussehen wird. Auf den ersten Blick fällt die Fassade auf. Sandfarben hat Rosa abgelöst. Gestrichen wird das Gebäude überhaupt nicht mehr. Der Außenputz ist bereits farbig. Die weißen Querstreifen entsprechen dem früheren Aussehen des Rathauses.

Und auch im Innenbereich gab es für die Restauratoren schon eine Überraschung. Im Erdgeschoss, wo bis zum Umzug das Bauamt untergebracht war, wurden alle nachträglich eingezogenen Decken entfernt, um die darunter verborgenen Gewölbe sichtbar zu machen.

Zeichnungen an Gewölbedecke

In einem Raum fanden die Arbeiter Zeichnungen an der Gewölbedecke, die wohl noch aus der Gotik und damit aus der Zeit stammen, in der das Rathaus gebaut wurde. Beim Verputzen der Gewölbe wird auf meist Acryl-haltige Sackware verzichtet. Der Putz wird wegen des Denkmalschutzes aus Kalksinterwasser selbst angerührt, erklären die Fachleute, die auch schon in Kirchen und Schlössern als Restauratoren tätig waren.

Wenn man künftig in das Rathaus geht, findet man rechterhand eine barrierefrei zugängliche Toilette, und nach der ersten Ecke links den Aufzug. Die Abteilung Hauptamt mit den dazu gehörenden Büros für Personal, Standesamt, Ordnungsamt und Einwohnermeldeamt sind künftig im Erdgeschoss zu finden. Im ersten Stock geht es wie gewohnt zum Amtszimmer des Bürgermeisters. Vorzimmer und Stadtmarketingbüro schließen sich an.

Zugemauert wurde die Türe zwischen Vorzimmer und Bürgermeisterzimmer. Die Abläufe und Organisation werden sich hier gegenüber früher etwas verändern, erklärt Bürgermeister Joachim Neuß. Im Bereich rechts der Treppe wird die Bauverwaltung ihre neuen Räume haben. Gänzlich neu installiert werden die Sanitäranlagen für Bedienstete und Besucher des Rathauses, die ebenfalls im ersten Stock zu finden sind.

In der zweiten Etage befindet sich weiterhin die Kämmerei. Auch die Stadtkasse wird künftig im gleichen Stockwerk angesiedelt. Am gewohnten Platz bleibt der historische Sitzungssaal, der ebenfalls saniert wurde. Besonders der Boden war statisch in ganz schlechtem Zustand. An den Wänden sind Latten verschraubt, auf welchen die Original-Wandverkleidung aus Holz wieder befestigt wird. Eingerichtet wird wieder ein Beratungszimmer. Die hintere Nische des Sitzungssaales wurde diesem Raum zugeschlagen, da das Zimmer wegen des Aufzugschachtes sonst zu klein geworden wäre.

Aktuell sind die Elektriker im Haus, die Unmengen von Kabeln für die Haus- und Computertechnik verlegt haben und diese nun in den großen Schaltkästen im Kellergeschoss verdrahten. In einigen Bereichen ist der Boden schon begradigt. Mit Leichtausgleichmörtel und Trockenestrich wurde ein einheitlicher Untergrund geschaffen.

Viele Handwerker geben sich am Oberen Markt die Klinke in die Hand: Heizungsbauer, Elektriker, Trockenbauer, Restaurateure. Auch Verputz- und Baumeisterarbeiten sind noch am Laufen. Im Außenbereich laufen Sanierungsarbeiten am Fundament des großen Gebäudes im Herzen der Stadt. Die Außenmauer wird im Sockelbereich ergänzt und für die Anbringung eines neuen Natursteinsockels vorbereitet, der die Höhe des früher vorhandenen Sockels haben wird. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, werden der restliche Putz und die weiße Bänderung fertiggestellt.

Individuelle Fenster

Die einzigen Fachleute, welche die Baustelle schon komplett verlassen haben, sind die Dachdecker. Keine leichte Aufgabe hatte der Schreiner. Kaum eines der Fenster des Rathauses hat die gleichen Maße, so dass jedes individuell gefertigt wurde. Die Fensterausschnitte werden durch das Gebäude definiert. Dies habe so gut wie keine Kostenrelevanz, erklärt der Bürgermeister. "Wichtig ist bei der Fertigung, dass alle Fenster den gleichen Aufbau in Material und Ausführung haben."

In der Urlaubszeit wird auf der Baustelle weitergearbeitet. Die meisten Firmen machen im August zwei Wochen Betriebsferien, so Neuß. "Aber nicht alle zur gleichen Zeit, so dass die Arbeiten weiterlaufen." Die Keller unter dem historischen Rathaus werden noch weiter erkundet. Wie dies exakt abläuft, werde mit den Kellerforschern noch besprochen.

