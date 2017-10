Rathaus: Minibagger bricht plötzlich in den Fußboden ein

Stahlträger hatte massive Rostschäden — Inzwischen mit Betondecke wieder statische Sicherheit geschaffen — Baustelle im Zeitplan - vor 30 Minuten

AUERBACH - Eine Überraschung jagt bei der Rathaus-Sanierung die andere. Diese Woche ist in dem historischen Gebäude ein Mini-Bagger teilweise eingebrochen.

Oben rechts ein freigelegtes Gewölbe im ersten Obergeschoss des Auerbacher Rathauses. Foto: Stadt Auerbach



Normalerweise gehen Doppel-T-Träger von unten kaputt, weshalb sie vorab angeschaut worden sind. Im Auerbacher Fall war der aber von oben an- und teilweise schon weggerostet. Eingestürzt wäre der Boden des Bauamtsdeshalb nicht, so dessen Leiterin Margit Ebner. "Mit der Zeit hätten sich erst einmal Risse gebildet", sagt sie.

Diese Woche wurde im Erdgeschoss aber mit einem Mini-Bagger gearbeitet. Material für die Sanierung sollte durch eine kleinere Öffnung leichter nach unten transportiert werden. "So müssen die Arbeiter das Material nicht über die Treppen nach unten tragen", so Ebner weiter. Doch das Gewicht von Bagger und Baumaterial war zu schwer für die alte Konstruktion und so krachte ein Rad der Baumaschine ein. Der Schaden hielt sich aber in Grenzen: Zwei Steine des darunter liegenden Gewölbes sind eingebrochen.

Trotz des Zwischenfalls liegen die Bauarbeiten "gut" im Zeitplan, so die Bauamtsleiterin. Auch die Stahlbetondecke, die nun an dieser Stelle eingebaut wird, ist schon fast fertig. Das alte Gewölbe wurde an dieser Stelle nicht imitiert. "Das macht man nicht. Auch nicht, wenn das Haus denkmalgeschützt ist", erklärt Ebner.

Auch das Dach ist weitgehend wieder gedeckt. Eine etwa drei mal drei Meter große Fläche bleibt aber vorerst ausgespart. Über den neuen Aufzugschacht soll Material mit Hilfe eines Krans in die oberen Stockwerke gebracht werden.

Im Auerbacher Rathaus geht es beim Umbau weiter ans „Eingemachte“ fast im wörtlichen Sinne. Foto: Brigitte Grüner



Generell habe das Gebäude nur wenige Risse. "Das sind die positiven Überraschungen bei der Sanierung eines alten Gebäudes", meint die Bauamtsleiterin. Zu den negativen gehöre beispielsweise der kaputte Träger.

Möchte man es mit einem Neubau vergleichen, dann befindet sich das Rathaus nun im Rohbau. Als nächstes folgen unter anderem die Sanitäranlagen, Heizung und Belüftung. Auch der Einbau einer Notheizung steht demnächst an. "So bringen wir das Gebäude frostfrei und können den Winter über normal arbeiten."

kgoe