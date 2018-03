Ratschen ersetzen die Glocken in der Fränkischen

KIRCHENBIRKIG - Wer morgens um 6 Uhr in den Straßen lärmt, bekommt im Normalfall Ärger. Nicht so an den Kartagen, wenn es rumpelt, leiert, schlöttert, klappert, knarrt oder ratscht.

Die Ratschbuben und -mädchen der Pfarrei Kirchenbirkig sind als „Schlötterer“ bekannt. Die Ministranten ratschen an den Kartagen dreimal am Tag. Foto: Veronika Speckner



Der katholische Brauch, bei dem in den Gemeinden am Karwochenende das Glockengeläut durch hölzerne Ratschen ersetzt wird, hat viele Namen. "Die Glocken sind stumm, sie hängen in Ruh. Wir Knaben, wir singen und klappern dazu. Ave Maria", ist nur einer von vielen Ratschsprüchen, die von Ort zu Ort variieren.

"Darin sind wir Profis"

"Darin sind wir Profis", sagt die Waischenfelder Pfarrsekretärin Barbara Berner über das Ratschen. 40 Ministranten aus der ganzen Pfarrei ziehen früh um 6 Uhr, mittags um 12 Uhr und abends vor dem Gottesdienst durch Waischenfeld und Gösseldorf.

Ähnlich läuft es auch in der Pfarrei Obertrubach ab. "Wir singen den englischen Gruß, den jeder Christ beten muss", singen die Obertrubacher Ratschenbuben und -mädchen immer wenn eigentlich die Glöcken läuten.

Die Kinder wecken die Christen auf, damit sie, auch ohne Glockenläuten, zur rechten Zeit in der Kirche erscheinen. "Liebe Leut, des Ratschen ist aus, zahlt uns bitte unser Ratschgeld aus", ertönt es vor dem letzten Ratschen am Karsamstag in Obertrubach. Für die 20 Ministranten gibt es zur Belohnung das Ratschgeld oder Ostereier. Wer sich also vor dem frühen Aufstehen drückt, der bekommt am Schluss weniger Ostereier.

Die hölzerne Ratsche hängt um den Hals. Die bewegliche Welle wird in einem festsitzenden Rahmen von Hand mit einer Kurbel gedreht. Foto: Speckner



Die Sprüche, die gerufen werden, sind in den meisten Orten unterschiedlich. Der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt: "Eier raus, Eier raus! Ist a gute Fra im Haus, gibt sie a Dutzend Eier raus!" über "Eier raus, Eier raus, sonst gemmer nei dein Hühnerhaus und hols uns alle miteiner raus", bis hin zu "Jetzt kommt der kleine König, gebt uns nicht so wenig, lasst uns nicht so lange stehen, wir müssen a Häusla weiter gehen". Dies sind einige Beispiele für Sprüche, mit denen sich die Kinder eine milde Gabe erhoffen.

"Schlöttern" dreimal am Tag

Auch in Kirchenbirkig ratschen die Ministranten dreimal am Tag und rufen ihre Sprüche. Hier wird der fränkische Brauch aber "schlöttern" genannt. "Wenn an den Kartagen vor Ostern die Kirchenglocken verstummen, sind unsere Ministranten als Schlöttera dreimal täglich unterwegs und erinnern uns im Chor lautstark an unsere Gebete: den ,englischen Gruß, den jeder katholische Christ beten muss‘, das ,Ave Maria Gracia Plena‘ und das ,Gebet‘", sagt Veronika Speckner, Pfarrsekretärin in Kirchenbirkig.

Es wird immer abwechselnd gerufen und geschlöttert. Auch hier erhalten die Ministranten am Samstagnachmittag eine Belohnung und singen "Feieram – die Eier zam".

Die Kühlenfelser Ministranten übernehmen die Ortschaften Kühlenfels, Kleinkirchenbirkig und Waidach. In Kirchenbirkig wird von den Regenthaler und Kirchenbirkiger Ministranten geratscht. In Trägweis schlöttern die Kinder aus dem Dorf.

Kirchenbirkig ist der Ort in der Pfarrei, in dem die Schlötterer zusätzlich noch die große "Ratschn" auf dem Wagen einsetzen. In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag läuten die Kirchenglocken zum ersten Mal in der Ostermette wieder, um die Auferstehung des Herrn zu verkünden.

Auch in Gößweinstein hat sich der Brauch über Generationen gehalten. Um 7, 12 und 18 Uhr am Karfreitag und Karsamstag ziehen die Ministranten durch die Gößweinsteiner Straßen. "Die Glocken sind an den beiden Tagen sozusagen außer Betrieb", so der Pfarrsekretär Peter Sebald. An den Kartagen seien die Glocken, so sagt man, nach Rom ausgeflogen, fügt der Pfarrsekretär hinzu.

Auch der Trockauer Pfarrer Josef Hell kennt die volksmündliche Überlieferung: Die Glocken werden in Rom geweiht und kommen dann pünktlich zum Ostersonntag wieder zurück.

Von den Leuten bestaunt

Sebald kann sich noch gut an seine Zeit als Ratschbub in Gößweinstein erinnern. Ein besonderes Erlebnis war es für ihn vor allem, weil man mit den Ratschen von den Leuten, die den Brauch nicht kannten, mit viel Staunen betrachtet wurde. In Creußen, das überwiegend von evangelischen Pfarreien umgeben ist, gibt es den Brauch schon seit vielen Jahren nicht mehr.

