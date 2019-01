Raus aus der Abwärtsspirale im Haus Aufseßtal

DOOS - Die Sektflaschen sind geleert, das neue Jahr erst ein paar Stunden alt. Für viele gehört Alkohol zu Silvester wie die Böllerei um Mitternacht. Nicht so für drei trockene Alkoholiker. Wir haben uns mit ihnen im Haus Aufseßtal in Doos unterhalten.

Klaus und Anita sind seit vier Jahren ein Paar. Er hilft in der Küche des Haus Aufseßtal mit, sie im Café. © Luisa Degenhardt



Als Klaus ein Kind war, hatte er alles: ein großes Haus mit Hallenbad, ein Pony. Die Familie besaß ein Geschäft. Dann fing Klaus’ Vater das Trinken an, und irgendwann war nichts mehr da. Nicht mal mehr eine Hose besaß Klaus damals. In der Zeitung fand er eine Annonce: "Leute zum Mitreisen gesucht." So landete er in einer Drückerkolonne und schnell beim Alkohol. 40 Jahre war er Trinker, 35 Entgiftungen hat er hinter sich. "Die Suchtstation war für mich die heile Welt, da hatte ich keine Sorgen mehr", sagt der 61-Jährige.

Seine Lebensgefährtin Anita trank genauso lang. Anita und Klaus lernten sich in einer anderen Einrichtung für Suchtkranke kennen. Seit vier Jahren sind sie ein Paar. Beide sind seit zwei Jahren trocken, vor dieser Zeit hatten sie einen gemeinsamen Rückfall. Im Zug teilten sie sich einen Energy-Drink, sie hatten nicht gewusst, dass da Alkohol drin war. Als sie aus dem Zug stiegen, deckten sie sich sofort mit Alkohol ein und die Spirale begann sich von Neuem abwärts zu drehen.

Anita steckte in einer unglücklichen Ehe fest, ihr Mann war gewalttätig. Der Alkohol hat sich langsam in ihr Leben geschmuggelt, erzählt die 60-Jährige. Klaus erinnert sich, dass es schon Situationen gegeben habe, in denen er unbedingt trinken wollte, als er schon trocken war. "Aber irgendwann kapiert man, dass man beim nächsten Schluck alles verliert", sagt er. Fast hätten Anita und Klaus sich auch verloren. Dann haben sie sich nüchtern neu kennengelernt.

Unerträgliche Einsamkeit

Anita meint, sie könne inzwischen die Umwelt genießen. Auf dem Weg ins Haus Aufseßtal — viermal pro Woche bringt ein Shuttle Klaus und Anita von ihrer Wohnung in Ebermannstadt nach Doos — sei ihr ein einzelner blühender Strauch aufgefallen. "Den hätte ich in der Trinkphase nie gesehen", meint sie. "Das Leben ist wieder lebenswert."

Das Haus Aufseßtal ist eine Einrichtung für Alkoholiker und Medikamentenabhängige, betrieben vom Deutschen Orden. Hierher kommen Süchtige, die an der Reha scheitern. In der Stammeinrichtung leben 28 Menschen, die ihren Alltag nicht mehr alleine regeln können, weil Alkohol und Medikamente sie zu sehr geschädigt haben. Alle Bewohner sind in Arbeitsprojekte integriert.

Am Cafétisch im Haus Aufseßtal sitzen nicht nur Klaus und Anita, sondern auch Karin. Sie ist 73 und inzwischen das elfte Jahr trocken. "Man muss nur die richtigen Leute um sich haben", sagt sie, dann werde man auch nicht rückfällig. Sie hatte lange Zeit niemanden um sich, deshalb sei sie auch alkoholsüchtig geworden. Die Tage verbrachte sie mit Warten, bis ihr Mann von der Arbeit kam. Um sich das Alleinsein erträglicher zu machen, begann sie zu trinken. Dann wurde Karins Mann zum Pflegefall und Karin immer einsamer. "Einsamkeit ist für Suchtkranke das Schlimmste", sagt Anita.

Aktiv statt passiv

In Doos ist Karin nicht mehr allein. Sie ist eine von denen, die im Haus Aufseßtal für immer bleiben werden (siehe Kasten rechts). "Wo will ich denn hin? Das hier war für mich gleich ein Zuhause." Jeder der drei hat einen Ersatz für die Trinkerei gefunden. Für Karin sind es die Blumen, die sie einzeln zieht und dann im Garten einpflanzt. Für Klaus ist es Kung-Fu. Und das Joggen. Jeden Tag geht er eine Stunde laufen. Die nutzt Anita, um ihrer Leidenschaft nachzugehen: Dem Putzen.

Otto Senger ist 62. Der Sozialpädagoge leitet die Einrichtung, seit sie 1992 eröffnet hat. Er meint: "Sucht hat immer etwas mit Passivität zu tun. Man verlernt, Interessen zu pflegen und sich anders als mit Alkohol zu belohnen. Es ist wichtig, etwas Neues zu entdecken und das Leben aktiver zu gestalten." Rausgehen, etwas zu tun haben, das ist auch um den Jahreswechsel das Credo im Haus Aufseßtal. Die Mitarbeiter organisieren zum Beispiel Ausflüge mit den Bewohnern oder es gibt ein Kickerturnier. Selbstverständlich alles ohne Alkohol, es herrscht ein striktes Verbot.

Im ersten Jahr, als sie trocken war, hatte Anita um den Jahreswechsel schon noch das Verlangen, etwas zu trinken, sagt sie. Das sei mittlerweile weg. Und Klaus sagt: "Wir wollen trocken leben und nicht wieder stranden. Wir wollen so sein wie wir jetzt sind. Wir müssen Silvester nicht trinken."

