Rauschgifthandel auf Rezept in Bayreuth

24-Jähriger verkaufte sein medizinisch verordnetes Cannabis - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Mehrfach hat ein 24-Jähriger in den vergangenen Monaten Teile seines medizinisch verordneten Cannabis verkauft. Sowohl gegen den Mann, als auch gegen seine Abnehmer führt das Rauschgiftkommissariat der Kripo Bayreuth Ermittlungen.

Ende 2017 ergaben sich im Zuge anderer Rauschgiftermittlungen Hinweise auf den jetzt 24-Jährigen. Demnach soll er Cannabis in unterschiedlichen Mengen veräußern. Wie sich im weiteren Verlauf der Ermittlungen herausstellte, bezog der Mann Betäubungsmittel auch aufgrund medizinischer Verordnungen auf Rezept. Das Rauschgift verkaufte er in meist kleineren Einheiten an unterschiedliche Abnehmer.

Einen von der Staatsanwaltschaft Bayreuth beantragten Durchsuchungsbeschluss vollzogen die Rauschgiftermittler Anfang des Jahres. In der Wohnung des jungen Mannes konnten in diesem Zusammenhang entsprechende Beweismittel sichergestellt werden. Der 24-Jährige und seine Abnehmer müssen sich demnächst strafrechtlich verantworten.

nb