Realschule für "Energiefahrrad" ausgezeichnet

"MINT21-Preis" für eine Pegnitzer Idee, die Technikbegeisterung weckt

PEGNITZ/MÜNCHEN - Mit dem "MINT21-Preis 2017" ist die Realschule Pegnitz für ihr Projekt "Energiefahrrad" ausgezeichnet worden.

Im Bild zu sehen sind Anna Thiem (v.l.), Konrektor und Betreuer Rudi Stopfer, Sophia Bauer, Jan Hofmann, Schulleiter Christoph Kasseckert, Philip Baumann und Bertram Brossardt von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Foto: Leiprecht



Dieser Preis wird seit 2011 jährlich in jedem bayerischen Regierungsbezirk für kreative Ideen im Bereich der MINT-Förderung vergeben. Projekte aus den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) können sich um die Auszeichnung bewerben.

Im Haus der bayrischen Wirtschaft in München nahmen nun stellvertretend die Schüler Anna Thiem, Sophia Bauer, Jan Hofmann und Philip Baumann zusammen mit Realschulleiter Christoph Kasseckert und Konrektor Rudi Stopfer den Preis aus den Händen von Bertram Brossardt entgegen, der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft ist.

Die Schüler hatten dort zunächst das Projekt vorgestellt, das in Zusammenarbeit mit der KSB verwirklicht und mit allen Schülern der 6. Jahrgangsstufe durchgeführt worden ist. Die damaligen Sechstklässler hatten sich im Unterricht mit "Leistung und Energie" beschäftigt und waren dabei der Frage nachgegangen: "Was sind 100 Watt?" Dazu experimentierten sie mit Modellen und besuchten ein Kraftwerk. Um ein Gespür für Leistung zu bekommen, bauten sie in der Lehrlingswerkstatt der KSB ein Fahrrad, mit dem ein Generator angetrieben wird. Dieser Generator kann verschiedene Verbraucher mit elektrischer Energie versorgen. So weit möglich legten die Kinder in der Werkhalle der KSB unter Federführung von Technikern und Ingenieuren und in Zusammenarbeit mit Auszubildenden selbst Hand an.

Sehr gute Zukunftschancen

Der Ministerialdirektor am Kultusministerium, Herbert Püls, zeigte sich von allen kreativen Projekten, die bei der Preisverleihung vorgestellt wurden, beeindruckt: "Die Schulen haben überzeugende Konzepte entwickelt, um Schülerinnen und Schüler für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. Es ist wichtig, die jungen Menschen frühzeitig an die MINT-Fächer heranzuführen und nachhaltiges Interesse zu wecken. Wir brauchen gut ausgebildete Fachkräfte in den MINT-Berufen. Für unsere Schülerinnen und Schüler eröffnen sich hier sehr gute Zukunftschancen."

Das fertige Energiefahrrad steht in der Pegnitzer Realschule und Schüler können dort durch Treten erfahren, wie anstrengend es ist, eine Leistung von 100 Watt zu bereitzustellen. Das Projekt, bei dem die Freude an der Technik und an der Arbeitswelt gefördert wurde, war der Jury aus dem Hause des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft den Preis wert.

nn