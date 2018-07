Realschule Pegnitz: Schlaue Fragen an den Profi-Retter

ASB-Mitarbeiter zu Besuch - vor 1 Stunde

PEGNITZ - So funktioniert Rettung: Die Mitglieder des Schulsanitätsdienstes der Realschule Pegnitz bekommen Besuch von Ibrahim Yanik vom Arbeitersamariterbund (ASB) Coburg. Der freut sich über "schlaue Fragen".

Ibrahim Yanik zeigt den Realschülern, wie Rettungssanitäter arbeiten. An der Trage von links: Katharina Desch, Hannah Bammler, Timo Reichel, Simon Bernsdorf. Auf der Trage: Leon Gropengießer. © Ralf Münch



Ibrahim Yanik zeigt den Realschülern, wie Rettungssanitäter arbeiten. An der Trage von links: Katharina Desch, Hannah Bammler, Timo Reichel, Simon Bernsdorf. Auf der Trage: Leon Gropengießer. Foto: Ralf Münch



Den Pegnitzer Schülern stellt Ibrahim Yanik ein gutes Zeugnis aus: "Sie sind sehr wissbegierig und gut dabei. Mir gefällt besonders, dass sie sehr schlaue Fragen stellen und in der Lage sind, Zusammenhänge herzustellen." Gut dabei sind die Schüler der Realschule Pegnitz in der Tat.

Aber nicht nur, weil es deswegen keinen Unterricht gibt, sondern weil Yanik vom Arbeitersamariterbund (ASB) Coburg mit einem Rettungswagen auf den Schulhof gefahren ist. Dessen Geheimnisse erkunden die Schüler am Montag. Die Woche fängt also gut an, bei Elektrokardiogramm, Defibrillator und Blaulicht. Schülerin Fabienne Kühlein ist begeistert: "Dass in so einem kleinen Kasten so viel drinsteckt, das ist schon beeindruckend."

Auch Lehrerin Monika Einhellig zeigte sich begeistert. Die Schüler durften selbst beinahe alles ausprobieren: Probeliegen auf der Trage, Blutdruckmessung, Sauerstoffmaske, das ganze Programm. Yanik geht auf alle Nachfragen geduldig ein und weiß auf beinahe alles eine Antwort.

WOLFGANG KARL