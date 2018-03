Realschule Pegnitz: Streichquartett aus Malerwerkzeug

PEGNITZ - Nun war die Pegnitzer Realschule endlich an der Reihe: Vier professionelle Symphonikerinnen des Bayerischen Rundfunks touren derzeit durch Bayern und gestalten gemeinsam mit den Schülern ein Gesprächskonzert. Aber nicht nur die Musikerinnen, sondern auch die Lehrer der Realschule gaben eine unterhaltsame Kostprobe ihres musikalischen Könnens.

Antonín Dvoráks „Amerikanisches Streichquartett“ von 1893 wurde in der Realschule Pegnitz im Rahmen eines Gesprächskonzerts aufgeführt. Foto: Klaus Trenz



Im Mittelpunkt des Musikereignisses stand der im Jahr 1841 geborene, tschechische Komponist Antonín Dvorák. Wichtigste Aufgabe eines Gesprächskonzertes ist es, während der musikalischen Darbietung eine Kommunikation zwischen Zuhörern und Musikern herzustellen.

Vor und zwischen den einzelnen Darbietungen ging die Musikerin Christiane Hörr-Kalmer deshalb unter Einbeziehung der Schüler auf die Entstehung und Hintergründe von Antonín Dvoráks F-Dur-Streichquartett, dem "Amerikanischen" ein.

Aber auch die Schüler hatten ihre Auftritte vor dem Publikum. Vier der Neuntklässler stellten die Künstlerinnen in einem kurzen Referat vor und durften ihnen dann die ein oder andere persönliche Frage stellen. Andere hatten die Aufgabe den Komponisten Dvorák vorzustellen und wieder andere nahmen sich den Franken Levi Strauss vor.

Sowohl Levi Strauss als auch Antonín Dvorák wanderten nach Amerika aus. Die Schüler, die sich zuvor im Musikunterricht mit den Auswanderern beschäftigt haben, filterten die Parallelen zwischen den beiden Männern heraus. Levi Strauss und seine bekannten Jeans seien gelebte Schülerwirklichkeit — und somit falle es den Jugendlichen leichter, eine Brücke zu bauen, so die bei dem Projekt federführende Lehrerin Nicola Rupprecht. "Ziel ist es, das Interesse für klassische Musik zu wecken", fügt sie hinzu.

Live-Erlebnis mit Profis

Ein Gesprächskonzert, in dem die Schüler nicht nur hören, sondern auch ins Gespräch kommen und die Entstehung eines Werks erleben, sei hierfür eine super Gelegenheit. Hinzu komme das Live-Erlebnis einer Profigruppe, das beeindrucke. Als "Vorband" zu der klassischen Musikdarbietung fungierte ein Lehrer-Streichquartett. Dabei griff man die seit vier Jahren andauernden Umbaumaßnahmen in der Realschule auf. Die vierköpfige Lehrerband unter ihrer Dirigentin Nicola Rupprecht schnappte sich anstatt herkömmlicher Musikinstrumente Pinsel, Farbroller, weiße Kittel und Malerhüte und sorgte mit diesem wortwörtlich verstandenen "Streich"-Quartett für viel Applaus und leises Gelächter.

Juliane Ludwig, Projektleiterin des Bayerischen Rundfunks, begleitet die Symphonikerinnen und organisiert ihre Tour durch die bayerischen Realschulen. Der straffe Zeitplan sei teilweise durchaus anstrengend für die vier Musikerinnen, erklärt Juliane Ludwig. Am Mittwoch standen zwei Auftritte an Eichstätter Realschulen an, am Donnerstag waren Gräfenberg und Pegnitz an der Reihe, gefolgt von der Realschule in Naila am Freitag.

Für das beliebte Projekt konnten sich im Vorfeld alle bayerischen Realschulen bewerben. Das "besonders engagierte Schreiben" von Nicola Rupprecht war ausschlaggebend für ihre Wahl der Pegnitzer Realschule. Die Erfahrungen mit den Realschülern seien durchaus positiv. Toll seien vor allem die kreativen eigenen Beiträge der Jugendlichen, so die Projektleiterin.

