Realschule Pegnitz: Verabschiedung unter blauem Himmel

Von Leuchttürmen und Mini-U-Booten — Zwölf der 77 Absolventen haben eine Eins vorm Komma - vor 34 Minuten

PEGNITZ - Bei strahlendem Sonnenschein haben 77 Schüler der Staatlichen Realschule Pegnitz ihre Abschlusszeugnisse entgegengenommen und mit Lehrern, Familien wie Mitschülern gefeiert.

Die Besten des Abschlussjahrgangs: Realschulleiter Christoph Kasseckert (rechts) war sichtlich stolz auf seine zwölf Einserschüler, denen Bürgermeister Uwe Raab (links) die Auszeichnungen überreicht hat: Paul Neus (von links), Alica Goldfuß, Michelle Heringklee, Alisa Herzing, Janina Stuhr, Robin Arnold, Melissa Rolzing, Annika Haas, Julia Speckner, Franziska Michler, Schulbeste Laura Wolf (mit 1,0) und Lukas Heim. © Gisela Leinberger



Die Sonne lachte, als Lehrer und Schüler die 77 Absolventinnen und Absolventen verabschiedete. Kurzerhand hatte die Schulleitung beschlossen, angesichts des Sommerwetters den Festakt unter blauem Himmel durchzuführen und nicht wie in den Vorjahren in der stickigen Turnhalle. Vor der festlichen Verabschiedung feierten die Beteiligten einen Abschlussgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche; der anschließende Sektempfang wurde von den Schülern der neunten Klassen ausgerichtet.

Große Feier mit 400 Gästen

Unter den rund 400 Gästen befanden sich Eltern und Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft. Anwesend waren etwa Bürgermeister Uwe Raab (SPD) und Roland Haber, Ausbildungsleiter der KSB, der sich heuer auf drei Industrie- und Zerspanungsmechaniker-Azubis aus den Reihen der Pegnitzer Realschule freute. Mit diesen habe die KSB bislang immer gute Erfahrungen gemacht, so Haber.

Den eineinhalbstündigen Festakt gestalteten Schüler wie Lehrer und Elternvertreter bunt, unterhaltsam und feierlich. Es wurde gesungen, musiziert und Goldlametta verschossen. Die Lehrer geizten nicht mit Ratschlägen für den weiteren Lebensweg der jungen Leute. Konrektor Ralf Thaben zitierte Heinrich Heine mit den Worten, dass "Geld rund ist und rollt, Bildung aber bleibt".

Schulleiter Christoph Kasseckert erging sich in der Entwicklungspsychologie und machte den Absolventen Mut, ihren eigenen Weg zu gehen – auch wenn dieser nicht geradlinig verlaufe. Voller Stolz gab der Pädagoge den Notendurchschnitt bekannt, bei dem "16 Prozent der Schüler eine Eins vor dem Komma erreicht haben" und der somit bayernweit beachtlich sei.

Für Rührung sorgte Elternbeiratsvorsitzender Mario Endres, der die Gäste dazu aufforderte, den Absolventen stehend zu applaudieren. Erfrischend und ironisch ließ Schülersprecherin Vanessa Hübner die "sechs bis acht krassen Jahre" vor ihrem geistigen Auge Revue passieren, in denen die Schüler viel über die "Pubertät unserer Eltern und Faber-Castell-Bleistiftdeckel" gelernt hätten. Die Eltern erinnerte Hübner rhetorisch versiert an das Recht der Jüngeren, ihre eigenen Erfahrungen und Fehler machen zu dürfen. Und bedankte sich charmant bei den Lehrern mit den Worten: "Wir haben viel gelernt. Ihr wart unsere Leuchttürme und wir die kaum zu steuernden Mini-U-Boote."

Die Atmosphäre der Feier war geprägt von der Vorfreude auf das, was kommt, Nervosität vor dem "großen Abschiedsauftritt" und auch ein bisschen Unsicherheit davor, was die Zukunft bereithalten mag. Zahlreiche musikalische Darbietungen von Schülern wie Lehrern lockerten den festlichen Ablauf auf und machten die Veranstaltung zu einem gelungenen Fest für alle Anwesenden.

"Gib’ mir etwas Sicherheit"

Mit einem Lied von Silbermond, in dessen Refrain es heißt "Gib’ mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint" sangen Marlene und Vanesssa Hübner wohl vielen aus den Herzen. Die Mathe- und Physiklehrer Christof Wittmann und Wolfram Schwabe brachen die teils recht feierlich-getragene Stimmung mit ihrer komödiantischen Einlage eines umgedichteten Seiler & Speer-Stücks, die alle Absolventen von den Stühlen riss.

Bildung als Haltung

Bestens durchorganisiert lief auch die Zeugnisübergabe mit offiziellem Fototermin ab. Ein Ereignis, das in der frisch generalsanierten "Fair Trade Schule ohne Rassismus und mit Courage", so Bürgermeister Raab, allen Beteiligten sicherlich in Erinnerung bleiben werde. Zwölf Einserschüler erhielten von ihm und Schulleiter Kasseckert eine besondere Urkunde: allen voran die Schulbeste mit 1,0 Notendurchschnitt Laura Wolf sowie Paul Neus, Alica Goldfuß, Michelle Heringklee, Alisa Herzing, Janina Stuhr, Robin Arnold, Melissa Rolzing, Annika Haas, Julia Speckner, Franziska Michler und Lukas Heim.

Als Abschlussworte gab Konrektor Rudi Stopfer den Absolventen mit auf den Weg, Bildung nicht als Berg von Wissen zu betrachten, sondern als eine Haltung. Nach dem Festakt feierten die Schüler bis in die frühen Morgenstunden.

GISELA LEINBERGER