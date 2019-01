Reforger: Fränkische Schweiz wurde zu Truppenübungsplatz

Vor 50 Jahren fand das erste Großmanöver in der Region statt - 17.000 Soldaten aus den USA eingeflogen - vor 14 Minuten

PEGNITZ/AUERBACH - Kanonendonner vom Truppenübungsplatz Grafenwöhr sorgt aktuell wieder für viel Aufregung. So schlimm die Lärmbelästigung auch sein mag, einem Vergleich mit den Großmanövern früherer Jahrzehnte hält sie nicht stand. Wurde doch damals im Winter die Region um Pegnitz und Auerbach samt der Fränkischen Schweiz regelmäßig zum Truppenübungsplatz, etwa bei Reforger I vor genau 50 Jahren.

Am Himmel dröhnten vor 50 Jahren ganze Bienenschwärme von Hubschraubern aller Gattungen, vom Truppentransporter über Lastenträger bis hin zu Kampf-Helikoptern (linkes Bild). Panzer rasselten durch die Gegend. Sie durchpflügten die Felder und hinterließen eine Spur der Verwüstung (rechts). © Fotos: Claus Volz



Die "Kriegsspiele" wurden durchgezogen ohne Rücksicht auf Schneematsch und weiche Böden, die Gift waren für jedes Manöver, zu denen regelmäßig Hunderte von Kettenpanzern und Lastwagen mit Sonderzügen aus speziell eingerichteten Depots antransportiert wurden für Einheiten, die teilweise sogar mit einer Luftbrücke aus den USA einflogen. Im Minutentakt landeten am Nürnberger Flughafen die riesigen vierstrahligen Starlifter vom Typ C 141, bestaunt von 10 000 Zuschauern, die rund um das Rollfeld für ein Verkehrschaos sorgten. Von dort wurden die insgesamt 17 000 Mann starken Einheiten in das Übungsgebiet verlegt.

Bilderstrecke zum Thema Vor 50 Jahren Großmanöver Reforger I im "Kalten Krieg" In den Zeiten des "Kalten Kriegs" zwischen Ost und West waren alljährliche Großmanöver an der Tagesordnung. Hierzu wurde, beginnend mit Reforger I vor genau 50 Jahren, bis in die 90-er Jahre hinein die Region um Pegnitz und Auerbach einschließlich der Fränkischen Schweiz regelmäßig zum Truppenübungsplatz. Bei Reforger I 1969 wurden rund 17.000 Soldaten aus den USA eingeflogen. Mit Panzern, Hubschraubern und schweren Lastwagen bezogen sie in Wald und Flur Stellung, wobei sie auf dem weichen Untergrund immense Schäden anrichteten. Ziel war, gegenüber dem Warschauer Pakt die Verteidigung der Bundesrepublik zu demonstrieren.



Nur Stunden später standen sie mit Panzern, schweren Lastwagen, Kanonen und leichten Jeeps entweder getarnt im Wald oder auf den Höhen der Fränkischen Schweiz auf freiem Feld. Am Himmel darüber dröhnten ganze Bienenschwärme von Hubschraubern aller Gattungen, vom Truppentransporter über Lastenträger bis hin zu Kampf-Helikoptern. Ganze Zeltstädte sind entstanden. Feldküchen wurden aufgeschlagen und Ambulanzen eingerichtet.

Nur einen Steinwurf von Auerbach entfernt warteten mehrere hundert Soldaten mit ihren Fahrzeugen auf den Einsatzbefehl im Rahmen des Manövers Reforger I. Zwischen Ranna und Neuhaus/Pegnitz lagen weitere Einheiten, zu der auch leichte Panzer gehörten. Die Gebiete um Eichenstruth schienen ein Manöverzentrum zu sein, denn hier waren in größeren Mengen Versorgungsfahrzeuge platziert, mit einem großen Verbandsplatz und einem Hubschrauber-Landeplatz in der Nachbarschaft. In der Nähe von Illafeld waren ebenfalls Truppen in Stellung gegangen, wie auch im Gebiet des Veldensteiner Forstes.

Am Himmel dröhnten vor 50 Jahren ganze Bienenschwärme von Hubschraubern aller Gattungen, vom Truppentransporter über Lastenträger bis hin zu Kampf-Helikoptern (linkes Bild). Panzer rasselten durch die Gegend. Sie durchpflügten die Felder und hinterließen eine Spur der Verwüstung (rechts). © Fotos: Claus Volz



Was ehemals Felder waren, präsentierte sich binnen kürzester Zeit als ein einziger Morast, haben die schweren Fahrzeuge doch die dortigen Felder regelrecht umgepflügt.

Bereits kurz nach Beginn der Manöver waren überall Flurschäden nicht zu übersehen. Zwar wurden diese großzügig beglichen, allerdings mussten dabei genaue Angaben über die Verursacher gemacht werden. Nach Abschluss der Übungen waren zudem Kommissionen unterwegs, die die entstandenen Beschädigungen an öffentlichen Einrichtungen begutachtet und geschätzt haben.

Bilderstrecke zum Thema Spektakuläre Landung von US-Militärflugzeugen auf Flughafen Für großes Aufsehen sorgte Anfang 1969 die Landung von 5000 US-Soldaten auf dem Nürnberger Flughafen, die in "Starlifter"-Militärflugzeugen eingeflogen wurden. Grund dafür war das erste Großmanöver der NATO Reforger 1 (Return of Forces to Germany) während des Kalten Krieges. Der Name steht für die Rückführung von früher in Deutschland stationierten US-Truppen zu Übungszwecken. Insgesamt über 12.000 Soldaten kamen für Reforger 1 aus den USA nach Deutschland zurück. Dieses Manöver fand ausschließlich in Nordbayern statt. Das letzte der Reforger-Manöver wurde 1993 durchgeführt.



Reforger war die Abkürzung von "Return of Forces to Germany". Mit diesen alljährlichen Truppenrückführungen von Amerika nach Deutschland sollte der schnelle Einsatz amerikanischer Truppen zur Verteidigung der Bundesrepublik gegenüber dem Warschauer Pakt geübt werden.

Die schweren Fahrzeuge pflügten die Felder bei den Manövern regelrecht um. Binnen kürzester Zeit war der Boden ein einziger Morast. © Foto: Volz



Dieser ersten Macht-Demonstration im Jahr 1969, die rund 80 Millionen Mark gekostet haben soll, folgten noch viele weitere bis zum Ende des Kalten Krieges in den 90er Jahren. Seither sind solche Großmanöver Geschichte. In Erinnerung geblieben sind aber der immense technische Aufwand sowie Kaugummis und Schokolade, die die GI großzügig an die Kinder verteilt haben.

CLAUS VOLZ/RICHARD REINL