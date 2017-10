Reformationsjahr erreicht in Pegnitz und Umgebung den Höhepunkt

PEGNITZ - "Evangelium feiern" heißt das zentrale Motto für das Reformationsfest am kommenden Dienstag. Am 31. Oktober jährt sich der Thesenanschlag von Martin Luther zum 500. Mal. Grund genug für viele Veranstaltungen und besondere Gottesdienste im "Lutherjahr" und speziell am Reformationstag.

Der Pegnitzer Dekan Gerhard Schoenauer (rechts) selbst schlüpfte im Januar in die Rolle des Reformators. Der Dekan freut sich jetzt auf die ökumenische Feier des Reformationstages am kommenden Dienstag. Foto: Brigitte Grüner



Dekan Gerhard Schoenauer freut sich auf den ökumenischen Gottesdienst am Dienstag um 10 Uhr in der St. Bartholomäuskirche in Pegnitz. Römisch-katholische, evangelisch-methodistische und evangelisch-lutherische Christen feiern zusammen das Jubiläum der Reformation. Das habe es in den letzten 500 Jahren nicht gegeben.

"Was für ein einzigartiges ökumenisches Zeichen und was für eine Freude, dass dies so stattfinden kann", so Schoenauer. Im Anschluss an den Gottesdienst ziehen die Gottesdienstbesucher gemeinsam zum Wiesweiher und pflanzen eine Winterlinde. Jeder darf von zuhause Erde mitbringen und bei der Pflanzaktion helfen. Auch dies sei ein Zeichen der Verbundenheit.

Ökumene im Fokus

Die Winterlinde kann bis zu 40 Meter hoch und 1000 Jahre alt werden. "Der Baum soll uns und alle, die nach uns kommen, erinnern an diesen Tag, an unsere gemeinsamen Wurzeln und er soll wachsen unter dem Motto: Was zusammengehört muss zusammenwachsen." In Pegnitz werde dieser Baum auch in Zukunft ein Ort für ökumenische Treffpunkte sein, kündigt der Dekan an. Mittags fährt ab Pegnitz ein Bus des Dekanats zum Kirchenkreistag in Coburg. Viele haben sich dafür angemeldet. Eine weitere Haltestelle ist in Creußen.

Auch in Plech war ursprünglich geplant, den 31. Oktober ökumenisch mit der Kirchengemeinde Neuhaus zu feiern. Allerdings musste Pfarrer Jan Nikel mit Verweis auf einen familiären Termin — eine Hochzeit — in Polen vor einigen Wochen absagen, sagt Pfarrer Christoph Weißmann bedauernd.

"Wir gestalten den Gottesdienst nun zwar in Anlehnung an den ökumenischen Gottesdienstvorschlag der evangelischen und katholischen Kirchen — aber leider ohne offizielle ökumenische Beteiligung." Das Thema des Gottesdienstes, den der Posaunenchor musikalisch gestaltet, lautet "Vom Konflikt zur Gemeinschaft".

Fest steigt am Wochenende

In Betzenstein und Hüll werden am 31. Oktober keine Gottesdienste gefeiert, teilt das Pfarramt mit. Der Familiengottesdienst zum Reformationsfest findet am 5. November um 10 Uhr statt. Es wirken der Posaunenchor, der Gospelchor und die Konfi-Kids mit. Die Kirchengemeinde Bronn plant für 31. Oktober um 9.30 Uhr einen Festgottesdienst, der vom Kirchenchor musikalisch gestaltet wird. Im Anschluss an den Gottesdienst werden die Konfirmanden zur Erinnerung an das Reformationsjubiläum im Kirchhof einen Apfelbaum pflanzen.

Auch in Auerbach ist der Festgottesdienst am Reformationstag der Höhepunkt in einer ganzen Reihe von Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum. "Wir hätten den Gottesdienst gerne ökumenisch gefeiert – das war leider nicht möglich, obwohl es dafür sogar einen Gottesdienstvorschlag der lutherisch/römisch-katholischen Kommission für die Einheit gibt", berichtete Pfarrer Moritz von Niedner.

An Silvester ist die Luther-Bronzefigur aufgestellt worden. Am Dienstag soll im Wiesweiher ökumenisch eine Winterlinde gepflanzt werden. Foto: Foto: Ralf Münch



Da viele Auerbacher Familien die Ökumene seit Jahren schon ganz praktisch leben, ist der Kirchengemeinde der ökumenische Geist gerade in diesem Festgottesdienst besonders wichtig. Evangelische und katholische Christen werden ihn daher gemeinsam gestalten. "Nicht das Trennende soll im Vordergrund stehen, sondern wir wollen gemeinsam das feiern, was uns verbindet: das Evangelium." Beim Abendmahl, das nach dem festlichen Gottesdienst gefeiert wird, sind wie immer Christen aller Konfessionen eingeladen.

Die musikalische Gestaltung übernehmen Organistin Michaela Neukam, der Kirchenchor und der Posaunenchor. Der Gottesdienst in der Christuskirche beginnt am 31. Oktober um 9.30 Uhr.

Wanderung in der Oberpfalz

In der Kirchengemeinde Königstein beginnen die Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum schon am Sonntag, 29. Oktober. Um 14 Uhr treffen sich Interessierte zu einer Thesenwanderung zu zehn ausgewählten Thesen von Martin Luther. Treffpunkt ist am Königsteiner Marktplatz an der so genannten "Himmelspforte". Am Reformationstag selbst feiert Pfarrer Konrad Schornbaum um 8.45 Uhr einen Festgottesdienst in Königstein, und um 10 Uhr einen Festgottesdienst mit Heiligem Abendmahl in Eschenfelden. Die Gottesdienste werden durch Posaunen- und Kirchenchor mit Musik aus der Reformationszeit gestaltet.

Besondere Musik ist auch in der Marienkirche Velden zu hören. Der Festgottesdienst am 31. Oktober um 9.30 Uhr wird durch den Kirchen– und Posaunenchor gestaltet. Zu hören sind Stücke aus dem Luther-Pop -Oratorium von Michael Kunze und Dieter Falk. Am Nachmittag steht auf dem Parkplatz vor der Kirche das "Bibelmobil", das jede Menge Informationen und Aktivitäten bietet. Dazu gibt es im Gemeindehaus von 14 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen.

Eine Aktion plant der Jugendtreff der Kirchengemeinde, zu der auch die evangelischen Christen aus dem Raum Neuhaus/Pegnitz gehören. Die Jugendlichen freuen sich auf jeden, der einen Hammer betätigen kann, verrät Pfarrer Christian Simon. Um 19 Uhr endet der Reformationstag in Velden mit einem Jugendgottesdienst unter dem Motto "Grace to go" mit Musik der Band "Skyscraper".

Die ebenfalls angefragten Kirchengemeinden in Birk/Seidwitz, Creußen und Lindenhardt haben der Redaktion keine Informationen zukommen lassen.

BRIGITTE GRÜNER