Regensburg gewinnt Schöffler-Cup in Auerbach

Sechs Spieler reichen dem Landesligisten für Titel — Auerbach und Pegnitz stark - vor 7 Stunden

AUERBACH - Nur sechs Spieler nahm Fortuna-Trainer Helmut Zeiml mit nach Auerbach. Doch das reichte dem Landesligisten, um in der Helmut-Ott-Halle eine Show abzuziehen. Mit brillanten Kombinationen und kunststückartigen Szenen zaubert sich Regensburg zum Gewinn des Schöffler-Cups. Geschlagen geben musste sich der Sieger lediglich dem Gastgeber SV 08. Der ASV Pegnitz schaffte es auf den vierten Platz.

Schon als sich die acht Mannschaften zum Aufwärmen in der Halle zeigten war klar: Wer dieses Turnier gewinnen will, muss eine herausragende Leistung bringen. Denn keines der Teams gab sich eine Blöße und so sandten alle Teilnehmer starke Aufgebote nach Auerbach. Die Ergebnisse innerhalb der Gruppenspiele waren zumeist knapp. Wer ins Halbfinale durfte, entschied sich erst bei Abpfiff der letzten Partien. Den begeisterten Zuschauern wurde über Stunden ein herausragendes Spektakel geboten, dem die Mannschaft von Fortuna Regensburg das i-Tüpfelchen aufsetzte.

Die Gastgeber aus Auerbach bliesen bei der Auslosung noch tief durch: Hatte man ihnen doch die beiden Turniersieger der vergangenen Jahre (Fortuna Regensburg gewann 2016, Bayern Hof 2015) zugeteilt. Doch schon im Auftaktspiel gegen den ASV Pegnitz zeigte sich, dass der Außenseiter diesmal auf Augenhöhe mit den Großen spielen kann. Eine frühe 1:0-Führung durch Lindner glich Pegnitz aus. Erst in letzter Sekunde brachte ein Freistoß die Entscheidung für die Pegnitzer. Für den Gastgeber ging die Reise aber weiter: Sensationell gelangen Siege gegen die gut besetzte SpVgg Bayern Hof (2:1) und den späteren Turniersieger Fortuna Regensburg (3:2). Der Gala-Auftritt der Heim-Mannschaft brachte die Halle zum Kochen. Mit sechs Punkten konnte sich Auerbach durchaus Hoffnungen auf das Halbfinale machen.

Atemberaubend schön

Doch es gab auch zwei weitere Mannschaften mit dieser Punktezahl. Fortuna Regensburg, nur mit sechs Spielern angetreten, zeigte stellenweise atemberaubend schöne Spielzüge und Einzelleistungen. Mit einem 4:2 gegen Bayern Hof schuf man die Grundlage, ein 5:3 gegen Pegnitz ebnete den Weg fürs Halbfinale. Überraschend zog man gegen Auerbach den Kürzeren. Auch Pegnitz schaffte sechs Punkte, nachdem man das letzte Spiel mit 3:1 gegen Hof gewann.

So musste die Tordifferenz entscheiden, wer ins Halbfinale einzog. Regensburg (+3 Tore) wurde Erster, Pegnitz (+1) bekam den Vorzug, weil es mehr Tore als Auerbach (+1) schoss. Glücklich für Pegnitz, bitter für die furiosen SV08-Kicker. „Mit dem Auftreten meiner Mannschaft bin ich hochzufrieden“, sagte der Auerbacher Trainer Marko Scholz nach dem Turnier. „Endlich haben sie einmal gezeigt, was in ihnen steckt. Trotzdem ärgert mich die unglückliche Niederlage gegen Pegnitz. Da wäre noch mehr drin gewesen. Immerhin waren wir die einzige Mannschaft, die Regensburg geschlagen hat.

Auch die Gruppe B zeigte sich bis zuletzt voller Spannung: Hier konnte jeder gegen jeden gewinnen. Etzenricht, das klugen Fußball spielte, setzte sich mit 2:1 gegen Burglengenfeld durch, dessen Torwart Marco Epifani immer wieder mit Paraden glänzte. Dann sorgte der FC Amberg für den nächsten Akzent: Die gemischte, aber gut besetzte Mannschaft von Lutz Ernemann, der seinen ersten öffentlichen Auftritt als Trainer der Amberger vollzog, schlug die hochkarätig besetzte SpVgg SV Weiden mit 2:1. Der Auerbacher Timo Hausner traf dabei zum 1:0 für den FCA.

Mit dem ersten Spiel schien Amberg aber sein Pulver verschossen zu haben: Gegen Burglengenfeld (0:1) und Etzenricht (1:3) setzte es knappe Niederlagen. Weiden dagegen machte seinen Ausrutscher im ersten Spiel wett und besiegte Etzenricht (3:0) und ASV Burglengenfeld. Der ASV, Vorjahresdritter, zeigte schönen Fußball, blieb aber uneffektiv. Mit nur einem Sieg schrammte man am Halbfinale vorbei, nachdem man sich nur knapp den Weidenern geschlagen geben musste. Etzenricht zeigte sich wieder einmal als Turniermannschaft. Zwei Siege, schöne Kombinationen und ein hellwacher Torwart Heisig lösten das Halbfinal-Ticket.

Einige Gänsehaut-Momente

Schon in den Gruppenspielen wurden die Zuschauer mit wunderbaren Spielszenen belohnt. Einen weiteren Höhenpunkt setzte das Halbfinale zwischen Fortuna Regensburg und SV Etzenricht. Dem SVE gelang die frühe Führung – Regensburg glich aus. So ging es minutenlang hin und her – bis es 4:4 stand. Neben vielen und glänzend herausgespielten Toren zeigten beide Mannschaften Hallenfußball auf hohem Niveau, inklusive einigen Gänsehaut-Momenten. So glückte Fortuna-Spieler Ismail Morina ein Fallrückzieher-Tor – die Halle bebte. Und auch sein Team-Kollege Mahir Hadziresic versuchte sich mit einem Fallrückzieher, traf aber den Kasten nicht. In der Schlussphase zeigten die Fortuna-Kicker ihr besonderes technischen Können und zauberten sich zu einem 6:4-Sieg. Im zweiten Halbfinale spielte Weiden seine ganze Klasse aus und behielt gegen Pegnitz klar die Oberhand (4:0).

Im Spiel um Platz 5 ergab sich ein spannendes Duell zwischen Auerbach und Burglengenfeld. Beide Mannschaften agierten klug und ließen auch dank der guten Torhüter Hutzler und Marco Epifani wenig zu. So stand es nach Spielende 1:1. Wieder parierten beide Keeper mehrere Versuche, doch Hutzler war einmal mehr auf der Stelle und sicherte dem SV 08 Auerbach den fünften Rang (4:3 nach Neun-Meter-Schießen). Im Spiel um Platz 7 trafen sich zwei Mannschaften, die unter den Erwartungen geblieben waren. Hof schlug Amberg mit 2:1. Burglengenfeld spielte ein starkes Turnier, blieb aber beim Toreschießen zurückhaltend. Für Auerbach wäre aufgrund der unglücklichen Auftakt-Niederlage sogar mehr möglich gewesen, doch sorgte der Gastgeber — als Kreisligist unter lauter höherklassigen Vereinen — auch mit dem fünften Platz für viel Begeisterung und Lob.

Im Spiel um Platz 3 sah man dann nochmals ein Match zweier engagierter Hallenmannschaften. Auch hier ging es hin und her mit den Toren. Erst gegen Ende sicherte sich Etzenricht mit einem 4:2 gegen Pegnitz das Siegertreppchen. Nach den Worten von SV-Abteilungsleiter Manfred Herrmann darf man davon ausgehen, dass die Etzenrichter gerne wiederkommen werden: „Es ist immer wieder ein Erlebnis in Auerbach. Trainer und Spieler sind sehr motiviert hergekommen und haben schönen Fußball gezeigt. In dieser Halle und bei diesem Publikum fühlen wir uns sehr wohl.

Im Finale standen sich der Titelverteidiger Fortuna Regensburg und der Finalist von 2014, SpVgg SV Weiden, gegenüber. Die Partie war eine klare Angelegenheit. Obwohl Regensburg unter allen Teilnehmern die wenigsten Spieler am Start hatte, entfaltete es nochmal die Spiellust und rang die sympathische Weidener Truppe von Franz Koller mit 5:1 nieder. Tatsächlich: Die Fortuna holte mit lediglich sechs Akteuren den Cup. „Ich bin sehr zufrieden. Wie wir das geschafft haben, kann ich auch nicht sagen. Wir haben heute schon eine sehr gute Leistung gezeigt“, sagte Trainer Helmut Zeiml.

Beim zweiten Auftritt beim Edeka Schöffler Cup gewann Fortuna Regensburg zum zweiten Mal und warb mit seinem Auftritt für Hallenfußball und auch für die außergewöhnliche spielerische Qualität der Domstädter. Auch die Trophäe für den besten Spieler ging an einen Fortunen: Wie im Vorjahr wurde Mahir Hadziresic von den Trainern gewählt. Seine Mannschaftskameraden Arlind und Ismail Morina und der Etzenrichter Matthias Dietl wurden mit sechs Treffern Torschützenkönige. Bester Torwart wurde Michael Heisig (SV Etzenricht), der sich den Spitznamen „Hexer“ verdient hatte.

Gruppe A: SV 08 Auerbach - ASV Pegnitz 1:2; SpVgg Bayern Hof - Fortuna Regensburg 2:4; SpVgg Bayern Hof – SV 08 Auerbach 1:2; Fortuna Regensburg – ASV Pegnitz 5:3; SV 08 Auerbach – Fortuna Regensburg 3:2; ASV Pegnitz – SpVgg Bayern Hof 3:1. Tabelle: 1. SV Fortuna Regensburg 11:8 Tore, 6 Punkte); 2. ASV Pegnitz (8:7, 6); 3. SV 08 Auerbach (6:5, 6); 4. SpVgg Bayern Hof (4:8, 0).

Gruppe B: SV Etzenricht – ASV Burglengenfeld 2:1; SpVgg SV Weiden – FC Amberg 1:2; SpVgg SV Weiden – SV Etzenricht 3:0; FC Amberg – ASV Burglengenfeld 0:1; SV Etzenricht – FC Amberg 3:1; ASV Burglengenfeld - SpVgg SV Weiden 1:2. Tabelle: 1. SpVgg SV Weiden (8:4 Tore, 6 Punkte); 2. SV Etzenricht (5:5, 6); 3. ASV Burglengenfeld (3:4, 3); 4. FC Amberg (3:5; 3).

Halbfinale: Fortuna Regensburg – SV Etzenricht 6:4; ASV Pegnitz – SpVgg SV Weiden 0:4.

Spiel um Platz 7: SpVgg Bayern Hof – FC Amberg 2:1. Spiel um Platz 5: SV 08 Auerbach – ASV Burglengenfeld 4:3 n. NMS (1:1). Spiel um Platz 3: SV Etzenricht – ASV Pegnitz 4:2.

Finale: Fortuna Regensburg – SpVgg SV Weiden 5:1.

Bester Torhüter: Michael Heisig (SV Etzenricht).

Bester Spieler: Mahir Hadziresic (Fortuna Regensburg).

Beste Torschütze: Matthias Dietl (SV Etzenricht), Arlind Morina, Ismail Morina (Fortuna Regensburg) mit jeweils sechs Toren.

