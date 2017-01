Regenten aus Kühlenfels mögen Pink-Orange

Kühlenfelser Prinzenpaar Sandra und Frank Eckert freut sich auf den Fasching

KÜHLENFELS - Sitzungspräsident Uwe Wiegärtner muss hartnäckig sein. Um seine Prinzenpaare für das Faschingskomitee der Soldatenkameradschaft Kühlenfels zu finden, lässt er nicht locker.

Sandra und Frank Eckert haben in Kühlenfels das Zepter fest in der Hand. Das Prinzenpaar freut sich über die närrische Regentschaft. © Klaus Trenz



Das hat sich auch in diesem Jahr gelohnt: Sandra und Frank Eckert sind das Prinzenpaar in dieser Saison – jung, redegewandt, charmant und im Prinzip noch frisch verheiratet. Dazu kommt, dass sie die Faschingszeit richtig genießen können und wissen, wie man feiert: „Wir lieben das Gesellige, die lustige Zeit“, sagen beide.

Daher verwundert es, dass sie nicht gleich zusagten, als sie vor rund einem Jahr zum Ende der Faschingszeit darauf angesprochen wurden, das Prinzenpaar für Kühlenfels zu sein. Das hat seinen Grund: Immerhin sind beide bei der Pottensteiner Faschingsgruppe POP (Pink-Orange-Pottenstein) aktiv. Vor allem Sandra Eckert befürchtete Terminüberschneidungen. „Es hat uns sehr gefreut, dass an uns gedacht wurde“, sagt sie. Dennoch: Es dauerte bis zur Kühlenfelser Kirchweih, ehe der offenbar nimmermüde Wiegärtner endlich das Ja von seinem Traum-Prinzenpaar hatte.

„Das ist dann heuer schon ein anderer Fasching“, sagt Sandra Eckert, für den beide extra Urlaub genommen haben. Auf das Prinzenpaar warten drei Prunksitzungen im Bürgerhaus Pottenstein (27. und 28. Januar, 4. Februar), ein Seniorenfasching gleich im Anschluss und ein Gauditurnier.

POP werden sie dabei nicht links liegen lassen. Zum einen sind ihre närrischen Freunde bei der ersten Prunksitzung dabei, zum anderen mischen die zwei am Rosenmontag beim Faschingsumzug in Pottenstein mit. Allerdings inkognito auf dem Wagen von POP und nicht als Prinzenpaar. „Die lassen wir nicht links liegen. Ganz im Gegenteil.“ Bei den Pink-Orangen schätzen sie die launige Geselligkeit und das Miteinander.

Faschingsgesellschaften hegen ihre Prinzenpaare, achten darauf, dass es ihnen an so gut wie nichts fehlt und hofieren sie regelrecht. Das ist in Kühlenfels nicht anders. Sandra und Frank Eckert genießen das. „Man wird ganz anders und überall darauf angesprochen.“ Und man werde sogar noch chauffiert. „In Kühlenfels gibt es noch eine Dorfgemeinschaft, die funktioniert auch gut“, sagt Frank Eckert. Einer Regentschaft, bei der das närrische Volk dem Prinzenpaar huldigt, steht nichts im Weg.

Der Projektingenieur bei ZF Auerbach und die Hotelmanagerin im Le Meridian-Hotel Nürnberg haben ihren Prolog an die Narren selbst geschrieben und dafür einige Anekdoten aus dem Dorfleben gesammelt. „Wir freuen uns sehr darauf“, sagen beide erwartungsfroh. Einen POP-Aspekt werden die beiden bei den Kühlenfelser Prunksitzungen ebenfalls einbringen: „Wir haben unser Nationalgetränk mit eingebracht, damit es auch den Kühlenfelsern den Fasching erleichtert.“ Dazu kommt, dass Sandra und Frank Eckert sicherlich eine Leichtigkeit des Faschingsdaseins auf die Bühne zaubern.

Für die erste Prunksitzung am Freitag, 27. Januar (19.11 Uhr), gibt es noch einige Eintrittskarten, ebenso für den Seniorenfasching am Sonntag, 29. Januar, um 14 Uhr. Erhältlich im Schreibwarenladen Seyferth, Hauptstraße 33, in Pottenstein. Beide Veranstaltungen finden im Bürgerhaus Pottenstein statt.

KLAUS TRENZ