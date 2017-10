Regenunfall mit Porsche: 150.000 Euro Schaden

61-jähriger Taiwanese war offensichtlich mit dem Tempo des Sportwagens überfordert - vor 32 Minuten

HAAG - Mit der Geschwindigkeit eines Porsche war ein 61-jähriger Tourist aus Taiwan offensichtlich überfordert. Auf regennasser Fahrbahn verschrottete er den Sportwagen. Die Bilanz: 150.000 Euro Sachschaden.

Am Sonntagnachmittag war der 61-Jährige mit dem Firmenwagen auf der Autobahn in Richtung Süden unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn verlor er kurz nach dem Parkplatz Sophienberg, am Spänflecker Berg, wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Porsche schleuderte zunächst gegen den VW eines 60-jährigen Polen und krachte danach in die Mittelschutzplanke. Hier blieb der Sportwagen völlig zerstört liegen.

Beide Autofahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt jedoch nach Polizeiangaben 150.000 Euro. Ein Bußgeld wegen seiner nichtangepassten Geschwindigkeit musste der Tourist noch vor Ort bezahlen.

