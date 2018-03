Reggae-Musiker auf A9 mit Rauschgift erwischt

36-Jähriger rauchte neben den Fahndern Joint - Versteck in Feuchttüchern

PEGNITZ/BAYREUTH - Immer häufiger trfft die Polizei auf der Autobahn Fahrer an, die unter Drogeneinfluss unterwegs sind. Am Gründonnerstag fanden Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth bei Kontrollen gleich mehrfach Betäubungsmittel auf.

So muss sich ein 19-jähriger Student aus Leipzig strafrechtlich verantworten, nachdem die Beamten während einer Kontrolle am Parkplatz Sophienberg sein ausgeklügeltes Drogenversteck in einer Packung Feuchttücher ausfindig gemacht haben.

Ein 22-jähriger Student aus Stuttgart fiel den Fahndern auf, als er auf der Rastanlage Fränkische Schweiz einen Joint rauchte. Auch hatte der Mann noch ein Tütchen mit Marihuana in seiner Tasche.

Gleich zwei Mitglieder einer internationalen Reggae-Band wurden ebenfalls ertappt. Ein 36-jähriger Italiener rauchte neben den Fahndern einen Joint, sein 31-jähriger Bandkollege aus Spanien führte in seiner Zigarettenschachtel und in seinem Rucksack geringe Mengen Haschisch und Marihuana mit sich. Beide konnten ihre Reise erst nach Bezahlung einer Sicherheitsleistung fortsetzen.

Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und jeweils Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetzt eingeleitet.

