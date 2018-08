Reggaecamp in Tüchersfeld: "Wollen kein Wacken werden"

TÜCHERSFELD - Eigentlich ist die Saison auf Georg Spätlings Campingplatz Fränkische Schweiz in Tüchersfeld schon vorbei. Doch seit zehn Jahren verlängert er sie um ein Wochenende – für inzwischen um die 500 Reggaefans aus ganz Deutschland.

Das Reggaecamp findet heute und morgen zum 10. Mal auf dem Tüchersfelder Campingplatz statt. Übernachten kann niemand mehr, es haben sich schon zu viele Gäste angekündigt. Tageskarten gibt es aber noch. Das Foto zeigt einen Helfer beim Aufhängen eines Plakats. © Ralf Münch



Als Georg Spätling vor zehn Jahren einer seiner Campinggäste ansprach, ob man nicht ein Reggae-Festival auf dem Gelände veranstalten könne, hielt Spätling das für gar keine schlechte Idee. Er schlug Ende August als Termin vor. "Da ist nichts mehr los in der Fränkischen Schweiz, das kurbelt das Geschäft nochmal an", sagt der 57-Jährige. Man habe seinerzeit sparsam begonnen, mit um die 50 Gästen. Das waren hauptsächlich Freunde des Organisationsteams. "Jetzt deckeln wir das bei 500", so Spätling.

Denn das Festival soll klein und familiär bleiben, keiner will, dass noch mehr Leute kommen. Viele der Besucher sind Kinder, um die 100 kommen jedes Jahr mit ihren Familien. Die meisten kennen sich. Als beispielsweise Familie Dees aus Würzburg ankommt, ist die Begrüßung herzlich. Da werden nicht nur Freunde, sondern auch Fremde umarmt. Seit Jahren ist die Familie mittlerweile dabei. Michael Dees gefällt vor allem das gemütliche Beisammensein, "nicht nur mit unserer Clique". Tochter Julia fügt hinzu: "Es ist so cool, mal out of order (außer Betrieb, Anm. d. Red.) zu sein."

Seit zwei Wochen ist das Reggaecamp ausverkauft. Auf der Wiese wäre zwar noch Platz, "aber wir wollen kein Wacken (ein Heavy-Metal-Festival mit etwa 80.000 Besuchern, Anm. d. Red.) werden", betont Spätling. Tagesgäste können allerdings an beiden Tagen, Freitag und Samstag, noch vorbeischauen.

Marco Seubert kommt aus Würzburg und ist seit Montag am Campingplatz. Er gehört zum Organisationsteam. Am Donnerstagmittag hat das Team schon fast alles aufgebaut. Nur noch das Stromaggregat und die Boxen fehlen, "dann läuft der Lärm", sagt Spätling und lacht. Nachdem sich das Orgateam — Bekannte von Seubert — aus dem ersten Jahr zerstritten hatte, übernahm Marco Seubert mit ein paar Freunden diesen Part. Mit seinem DJ-Kollektiv "King Lion Sound" wird er auch beim Festival auflegen.

Marco Seubert stellt gerade die Lichtanlage ein. Er ist einer aus dem engen Helferkreis und organisiert das Festival seit neun Jahren mit. Außerdem legt er selbst auch Reggaemusik auf. © Ralf Münch



"Die Umgebung macht den Reiz aus", sagt der 35-jährige Seubert. Er betont, genauso wie Spätling, dass es nicht das Ziel ist, das Reggaecamp noch bekannter zu machen. "Wenn so etwas größer wird, dann ist es nicht mehr so schön." Gewinn mache keiner, das Festival gehe auf Null auf.

Einer, der auch zum harten Kern des Orgateams zählt, ist Philipp Stadtmüller: Der 37-Jährige stammt aus Würzburg und wohnt mittlerweile in Hamburg. Er kommt seit acht Jahren zum Reggaecamp.

Normalerweise bringt er seine komplette Familie mit, diesmal ist nur die Hälfte dabei, wie er erklärt. Die Hälfte sind er und seine fünfjährige Tochter Neema. Sie muss noch nicht zur Schule und durfte deshalb mit. In Hamburg sind die Sommerferien schon vorbei. Stadtmüllers Kinder lieben das Festival, erzählt er. "Das Reggaecamp wird auf jeden Fall anderen Urlauben vorgezogen", meint Stadtmüller lächelnd.

Familie Dees aus Würzburg ist seit Jahren dabei (von links Julia, Michelle und Michael Dees). © Luisa Degenhardt



Für die Kinder gibt es auch ein besonderes Programm: Kinderdisco am Samstag, außerdem Kinderschminken. Die Erwachsenen können derweil Jerk Chicken oder Oktopus in Kokossauce vom jamaikanischen Koch probieren. Beginn am Freitag ist um 18 Uhr, am Samstag um 15 Uhr.

Auftreten werden heute und morgen wieder befreundete Künstler, manche kommen seit Jahren nach Tüchersfeld. Auch Spätling will an beiden Tagen mitfeiern. "Man kann‘s schon hören", sagt er, meint damit natürlich die Musik, und lacht. Irgendwann am späteren Abend wird er sich dann aber ausklinken, wegen seines Alters, wie er sagt. Außerdem muss er ja am Morgen wieder Brötchen an die Festivalgäste verkaufen.

Mehr Infos unter https://www.facebook.com/reggaecamp.de

