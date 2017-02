Regionale SPD: Hoffnungsträger bringt Basis Aufschwung

Seitdem Martin Schulz als Kanzlerkandidat gilt, nährt sich die Zuversicht unter den Sozialdemokraten — Neue Mitglieder - vor 1 Stunde

30 Neueintritte allein in Nürnberg: Martin Schulz beschert der SPD an der Basis Auftrieb. Der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten nährt vielerorts die Hoffnung auf bessere Zeiten. Auch in Pegnitz zum Beispiel gibt es Bürger, die jüngst ihre Verbundenheit mit einem Parteibuch manifestiert haben.

Er sei ein Mann von der Basis – und für die Basis, sagen die Vertreter der hiesigen SPD-Ortsverbände über Martin Schulz, der Bundeskanzlerin Angela Merkel beerben will, wenn am 24. September im Bund gewählt wird. Foto: Foto: dpa/Archiv



Aktuell fünf Neueintritte seitdem Schulz‘ Namen als möglicher Kanzler gefallen ist, haben die Genossen in Pegnitz zu verzeichnen. „Ich bin bei fünf Neueintritten schon sprachlos. Wir können aber natürlich nicht abschätzen, wie viele es hoffentlich noch werden könnten durch Martin Schulz“, sagt SPD–Kreisvorsitzender Oliver Winkelmaier für 1450 Sozialdemokraten in Pegnitz, auf Nachfrage der NN. Zwei von diesen neuen SPDlern seien unter 30 Jahre alt, zwei zwischen 50 und 60 Jahren und ein Herr sei über 70. Schulz‘ Vorteil und damit sein Faktor, um als Hoffnungsträger zu gelten, sei, „dass er nicht belastet ist, weil er nicht wie Gabriel Mitglied der Großen Koalition war, sondern unverbraucht neue Gedanken anstoßen kann und die sozialendemokratischen Werte wieder in den Vordergrund rücken kann“, meint Winkelmaier.

Es gehe ein Ruck durch die SPD, findet Hans Gmelch, Vorsitzender der SPD in Pottenstein. Seitdem publik geworden ist, dass Schulz der Kanzlerkandidat der SPD werden soll, seien die Sympathien für die Roten „total gestiegen“. Vor Ort, sagt er, habe es aber noch keine Parteineueintritte gegeben, aber „das können wir uns durchaus vorstellen und wären froh darüber“. Gut dreizehn Mitglieder haben die Sozialdemokraten aktuell im Ortsverband. Sie setzten sich durch alles Alters- und Bildungsstufen zusammen, doch „natürlich könnten es mehr sein oder werden. Gerade die älteren Mitglieder sterben uns weg und die Jüngeren fehlen noch“.

Im gekoppelten Ortsverein Betzenstein/Plech wartet und hofft dessen Vorsitzende Heidi Gentsch auf neue Anhänger. „Aber ich habe viele positive Rückmeldungen auf Martin Schulz‘ Personalie erhalten. Die Mitglieder sind begeistert.“

Auch im Landkreis Amberg-Sulzbach haben sich die SPDler verstärkt. Unter den gut 1200 Mitgliedern sind ganz frisch nun zirka zehn Neue, sagt Kreisvorsitzender Uwe Bergmann. „Die Basis hat die Nachricht sehr gut aufgenommen, das macht Hoffnung auf mehr, dass der Trend weitergeht.“ In Auerbach hingegen hat Vorsitzender Günter Sertl noch keine frischen Parteibücher ausgehändigt. Aber auch er denkt, das könnte sich mit Schulz ändern: „Seit 2007 sind rund 20 Mitglieder wegen des Kurses in der Bundespolitik ausgestiegen, aber Schulz geht frisch an die Sache ran.“

Bernd Deichmann, Chef der Sozialdemokraten in Königstein, hat aktuell keine Neuen in seinen Reihen, man könne jedoch Nachwuchs erwarten, doch erwarte er kein ganz junges Blut – „sie sind auf Twitter und Co. unterwegs, da geht es uns wie allen Vereinen“.

Der SPD-Ortsvorsitzende in Neuhaus, Norbert Linnert, war bis Redaktionsschluss für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

ANDREA MUNKERT