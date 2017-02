Rehgeiß Gretel vermisst ihren Bruder Hänsel

ENGELMANNSREUTH/PEGNITZ - Leise fiepend kuschelt sich die kleine Rehgeiß Gretel an Anna-Maria Mottl. Die beiden vermissen den Bock Hänsel. Seit vergangenem Mittwoch ist er aus seinem Gehege in Engelmannsreuth verschwunden.

Leise fiepend kuschelt sich die kleine Rehgeiß Gretel an Anna-Maria Mottl. Bock Hänsel ist spurlos verschwunden. Foto: Frauke Engelbrecht



Rund um das Gehege sind Pfotenspuren von einem großen Hund zu sehen, an einer Stelle ist der Zaun nach unten gedrückt. Neun Monate sind die beiden Kitze alt. Im Sommer hat ein Förster Anna-Maria Mottl gefragt, ob sie die beiden Tiere aufziehen würde. Sie lagen neugeboren in einer Wiese, von der Rehmutter war nichts zu sehen. "Ich habe die beiden mit der Pipette gefüttert, erst mit Schafsmilch, später mit Ziegenmilch", erzählt die 35-Jährige.

Enge Beziehung

Alle zwei Stunden rund 30 Milliliter waren es anfangs. Die Eltern von Mottl haben den Wintergarten umfunktioniert, hier waren die beiden Kitze zu Beginn untergebracht. Später sind sie in ein Gehege, etwa 150 Meter vom Wohnhaus der Familie entfernt, gekommen. Nachts hat ihnen eine Hütte Unterschlupf geboten.

Sie haben eine enge Beziehung zu Anna-Maria Mottl aufgebaut, haben sie sofort erkannt, wenn sie kam. "Sie haben keine Angst vor anderen Tieren gehabt", sagt Mottl. Wenn außen am Gehege jemand mit einem Hund spazieren ging, haben sie sich nicht versteckt. Sie kannten keine Feinde, waren Menschen und Hunde gewöhnt, erzählt sie. Auf der Fläche haben die Familie auch noch Pferde, Alpakas und Ziegen. Am vergangenen Mittwoch ist Anna-Maria Mottl gegen 16.15 Uhr zum Gehege gegangen. Da war nur noch die kleine Geiß da, machte einen völlig verschreckten Eindruck. An einer Stelle war der Zaun so eingedrückt als wenn ein Tier darübergesprungen wäre. Rund um das ganze Gehege sind Pfotenabdrücke zu sehen.

"Etwa eine Dreiviertelstunde vorher ist eine Nachbarin vorbeigegangen und hat beide Rehe noch gesehen", sagt Mottl. Sie vermutet nun auf Grund der Spuren, dass ein freilaufender Hund im Gehege war und den kleinen Bock gejagt hat. Sie hat schon das ganze Gelände rund um das Gehege abgesucht, war in den benachbarten Wäldern, hat aber nichts gefunden. "Wer weiß, wohin Hänsel gelaufen ist", sagt sie mit Sorge in der Stimme.

Schon öfter wurden in Engelmannsreuth freilaufende Hunde gesehen: ein Berner Sennenhund mit blauem Halsband und ein kleinerer Mischling; die beiden kommen aus Richtung Altencreußen, hat sie beobachtet. Wem die beiden Hunde gehören und ob sie den Rehbock gejagt haben, weiß Mottl nicht. "Aber ich hoffe, dass es bei den Hundebesitzern jetzt Klick macht", betont sie.

Anzeige erstattet

Sie glaubt zwar, dass sie sich nicht bei ihr melden werden, aber vielleicht gibt es ja Zeugen, die etwas beobachtet oder den kleinen Bock gesehen haben – tot oder lebend. Mottl hat jedenfalls bei der Polizei Pegnitz Anzeige gegen unbekannt erstattet.

"Wir ermitteln wegen fahrlässiger Sachbeschädigung", bestätigt Roland Schmitt, Leiter der Polizeiinspektion Pegnitz.

Es werde nun versucht festzustellen, was genau passiert ist, ob ein freilaufender Hund in Frage kommt und wenn ja, wer der Halter ist. Und es werde Kontakt zur Gemeinde aufgenommen, ob Leinenzwang besteht.

Familie Mottl wird jetzt am Gehege eine Wildkamera aufstellen, um einen Beweis zu haben, wenn wieder etwas passiert. Sie hoffen, dass der Bock gefunden wird. "Die Ungewissheit ist am Schlimmsten", sagt Anna-Maria Mottl.

