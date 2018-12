Reifen platzt auf der Autobahn

Sattelzugmaschine verliert Teile auf der A9 - vor 1 Stunde

BETZENSTEIN - Glimpflich ist für die Beteiligten ein Unfall ein Unfall auf der A9 ausgegangen, als der Reifen einer Sattelzugmaschine platzte. Doch der Sachschaden ist hoch.

Am Mittwochabend befuhr ein 33-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine die A9 in Richtung München. Kurz nach dem Parkplatz Sperbes platzte am Auflieger ein Reifen und die abgelöste Lauffläche verteilte sich auf der Fahrbahn.

Zwei Sattelzugmaschinen, ein Kleintransporter und drei Pkw fuhren über die Teile und beschädigten dabei ihre Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro.

