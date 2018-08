Reinhard Frederking tritt bei der Landtagswahl für die V-Partei³ an

PEGNITZ - Das V der V-Partei³ steht für vegetarisch, vegan, Veränderung. Und der Buchstabe ist Programm: Die V-Partei³ steht für den Tierschutz.

Der Pegnitzer Reinhard Frederking ist Direktkandidat der V-Partei³ für Oberfranken. Das Bild zeigt ihn auf dem Fränkischen Gnadenhof in Horlach, auf dem er hauptamtlich arbeitet. © Foto: Ralf Münch



Gerade einmal vor zwei Jahren gegründet, hat die kleine V-Partei³ die Hürde für die Landtagswahl im Oktober geschafft. Dafür muss jede nicht etablierte Partei in jedem Regierungsbezirk abhängig von der Einwohnerzahl zwischen 850 und 2000 Unterstützungsunterschriften sammeln und fristgerecht beim jeweiligen Bezirkswahlleiter einreichen. Nicht gerade eine leichte Aufgabe, wie der Pegnitzer Reinhard Frederking erzählt.

Der 56-Jährige ist der Direktkandidat für den Landtag für Oberfranken. "Mir war von Anfang an klar, als ich im Oktober 2016 der Partei beigetreten bin, dass ich bei der Landtagswahl und als Listenkandidat für ganz Oberfranken antreten will. Der Entschluss kam deswegen, weil ich Verantwortung für Kinder, Enkelkinder, Mitmenschen übernehmen wollte. Dass in 50 Jahren noch etwas Lebenswertes da sein soll", so Frederking. Als er das sagt, sitzt er beim Gnadenhof in Horlach am Tisch.

Mit Gummistiefel und Arbeitsbekleidung – er arbeitet hauptamtlich beim Gnadenhof Fränkische Schweiz. Ein Politiker ist nicht nur im Anzug zu sehen, sondern mistet auch Pferdeställe aus. Außerdem ist er auch noch Ernährungsberater, gibt vegane Kochkurse und hält Vorträge. Auf Facebook veröffentlicht er vegane Rezepte, die, so wie er sagt, einfach, schnell und effektiv nachzumachen seien.

So richtig aktiv sind neun Mitglieder in Oberfranken. Zum Unterschriftensammeln sind es aber meist nur vier, manchmal fünf Personen gewesen. Aber, so Frederking, falle es halt auch nicht jedem einfach auf fremde Menschen zuzugehen, um sie anzusprechen. Besonders, wenn es sich um eine Partei handelt, von der die wenigsten bisher etwas gehört haben.

Im Gegensatz zu den großen Parteien muss man hier erst einmal das komplette Programm erklären, wofür man steht, was man am erreichen will. Und oft genug hätte man von den Passanten gehört, dass man keine Zeit habe, dass man schnell woanders hin müsse. Nimmt die Bevölkerung eine solch kleine Partei mit inzwischen doch über 2000 Mitgliedern überhaupt ernst? "Ja. Wir haben trotz Absagen auch viel positive Resonanz bekommen. Besonders schön fand ich, als wir in Bamberg Stimmen gesammelt haben. Da war eine Frau. Sie war von uns begeistert und meinte, dass sie gleich noch mal zurückkommt und ihren Sohn mitbringt. Hat sie auch gemacht und er hat dann auch unterschrieben", sagt Frederking.

Weit über 900 Stimmen für die Landtagswahl habe man in Oberfranken zusammengebracht. Mit den insgesamt 10 000 Unterschriften kann die V-Partei³ in den sieben Regierungsbezirken in ganz Bayern gewählt werden. Es sei super gewesen, als man zum Stichtag am 2. August erfuhr, dass man das Ziel erreicht hatte: "Wir saßen dann erst einmal zusammen und haben gefeiert. Allerdings hatte es sich bei der Bundestagswahl 2017 schon abgezeichnet. Dann ging es mit den Mitgliedern auch rasant nach oben. Und ich hoffe, dass es auch so weitergehen wird."

