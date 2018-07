Reitclub Auerbach baut renovierte Hindernisse auf

Verein erwartet zu seinem Turnier fast 250 Pferdesportler - vor 1 Stunde

AUERBACH - Fast 250 Reitsportler werden am Wochenende in Auerbach erwartet. Der Reitclub Auerbach (RC) organisiert ein Turnier mit einigen sportlichen Höhepunkten.

Die Hindernisse für die Springprüfungen machen viel Arbeit. Sie müssen zum Teil ausgebessert und frisch angestrichen werden. Florian Erlwein (links) und Werner Detsch (rechts) übernehmen solche Aufgaben. © Brigitte Grüner



Die Hindernisse für die Springprüfungen machen viel Arbeit. Sie müssen zum Teil ausgebessert und frisch angestrichen werden. Florian Erlwein (links) und Werner Detsch (rechts) übernehmen solche Aufgaben. Foto: Brigitte Grüner



Dazu gehören die Springprüfungen der Klasse L und die anspruchsvolle Dressurreiterprüfung der Klasse M, die erstmals in Auerbach durchgeführt wird. Knapp 450 Starts wird es an beiden Wettbewerbstagen geben. Erwartet werden Pferdesportler aus Niederbayern und der Oberpfalz sowie aus den drei fränkischen Regierungsbezirken. Einzelne Teilnehmer kommen in diesem Jahr aus dem Raum Hannover und aus der Schweiz.

"Manche machen gerade Urlaub in der Region oder haben Verwandte in der Gegend", erklärt Florian Erlwein, der sich zusammen mit dem Vorsitzenden und Turnierleiter Hans-Jörg Wildung um die Organisation kümmert. Auch Mitglieder des RC Auerbach messen sich in fast allen Prüfungen mit der auswärtigen Konkurrenz.

Wo jetzt noch geschraubt und aufgebaut wird, werden pünktlich zum Turnierbeginn am Samstag um 8.30 Uhr ein sauberer Dressurplatz mit hübschen Blumenkästen und ein Springplatz mit penibel renovierten Hindernissen zu sehen sein. Hinter dem harten Kern, zu dem etwa 15 bis 20 RC-Mitglieder gehören, liegen vier Wochen Arbeit an Samstagen oder nach Feierabend. Für den Endspurt haben einzelne Mitglieder Urlaub genommen, denn erst an den Tagen vor Turnierbeginn können die letzten Arbeiten erledigt werden. Der Aufbau eines Zeltes und der Gastronomiestände gehören dazu.

Vorbereitet wird der Wettbewerb seit etwa einem Jahr, erzählt Erlwein. Bereits im Herbst wird das Turnier beim Verband angemeldet, im Februar folgt die Ausschreibung. Danach beginnen die Materialbeschaffung und die Sponsorensuche. Viele Firmen unterstützen den Verein mit Ehrenpreisen oder einem finanziellen Beitrag. In diesem Jahr musste der Reitclub in einen neuen Hallenboden investieren. "Es braucht immer Geld, um eine Anlage dieser Größe in Schuss zu halten."

Engagierte Mitglieder

Am Wochenende werden 40 bis 50 Mitglieder eingesetzt, um das Turnier zu bewältigen. Besetzt werden die Meldestelle und die Abreiteplätze. Auch braucht man einen Parcoursdienst, Helfer bei der Bewirtung und Handlanger für die Richter. Die eigenen Mitglieder helfen gerne ehrenamtlich mit, freut sich Erlwein.

Probleme hatte der Verein heuer allerdings auf medizinischer Seite. Die Tierklinik Eckersdorf stellt wieder einen Tierarzt, Mitglied Dr. Johanna Tischer ist Humanmedizinerin. Sie fällt heuer allerdings wegen Erkrankung aus. "Da mussten wir Klinken putzen." Die RC-Verantwortlichen sind froh, dass Stefan Bauernschmitt und Karl Hilgarth je einen Tag übernehmen.

BRIGITTE GRÜNER