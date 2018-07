Reiter machten gute Figur auf "Pepper" und Co.

Auerbach: Bei hochsommerlicher Hitze traten nicht alle Gemeldeten bei Leistungsschau an - vor 59 Minuten

AUERBACH - Bei hochsommerlichen Temperaturen wickelte der Reitclub (RC) Auerbach seine diesjährige Pferdeleistungsschau ab. Nicht alle gemeldeten Teilnehmer traten an.

Die Dressurreiterprüfung der Klasse M wurde erstmals in Auerbach durchgeführt. Trotz der heißen Temperaturen interessierten sich viele Besucher für die Leistungen der Pferdesportler. © Brigitte Grüner



"Das lag wohl an der Hitze", meinte Florian Erlwein, der das Turnier mit dem Vorsitzenden Hans-Jörg Wildung organisiert hatte. Am Samstag standen Dressurprüfungen und Reiterwettbewerbe auf dem Programm. Die RC-Verantwortlichen freuten sich, dass es keine Stürze und keine Verletzungen gab. Für alle Fälle waren an beiden Tagen aber Mitglieder des BRK Auerbach vor Ort, um schnell Erste Hilfe leisten zu können.

Bis etwa 16.30 Uhr fanden am Samstag die Wettbewerbe statt, für die ehrenamtlichen Helfer des RC Auerbach war der erste Turniertag trotzdem noch nicht zu Ende – das Aufräumen, die Pflege der vereinseigenen Pferde und die Vorbereitungen für den Sonntag mussten noch erledigt werden.

Im Schritt, Trab und Galopp

Im Reiterwettbewerb maßen sich wieder Jungmitglieder der regionalen Vereine. In der Disziplin "Schritt-Trab-Galopp" wurde in zwei Durchgängen gestartet. Sieger waren Tamara Höfler und Anna Lehmeier, die beide ohne Vereinszugehörigkeit antraten. Gute Ergebnisse erreichten auch Marina Brütting und Nele König (beide RC Auerbach), Lena Frohnhöfer, Pia Pospischil (RC am Kulm) und Luisa Wallner (Pferdefreunde Auerbach).

Den Dressurwettbewerb E1 entschied Isabell Keßl (RC Weiden) auf "Pepper" vor Anna Riess (RFG Pegnitz-Buchau) auf "Kardinal" für sich. Dritte wurde Elisa Overbeck (RZV Creußen) mit "San Francisco". Die Auerbacher Starterinnen Bernadette und Lisa Mertel (beide auf "Podarok") erreichten Platz 16 von 19 Startern. Siegerin der Dressurprüfung, Klasse E, wurde Selina Neubing vom RZV Creußen auf "Don de Monas".

21 Starts gab es bei der Dressurreiterprüfung der Klasse A. Es gewann Antonia Richter (Reitstall am Rothenbach) auf "Valentino". Laura Hofmann vom RC Auerbach erreichte auf "Tänzerin" einen 17. Platz.

20 Teilnehmer traten bei der Dressurprüfung der Klasse A an. Siegerin wurde Ursula Augustin (RFV Birkenreuth) auf "Drones". Für den gastgebenden RC Auerbach war Florian Erlwein auf "Lontano" gestartet und erreichte den 15. Platz. Bei der Dressurpferdeprüfung, die ebenfalls am Samstag durchgeführt wurde, liegt das Augenmerk der Juroren auf den noch jungen Pferden. Erste wurden Hanna Peter und "Danciano" von der RV Strüthof. Jessica Leber und Glorious Grace vom RC Auerbach erreichten Platz 6 von acht Teilnehmern.

