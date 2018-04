Rekordbeteiligung: Motorradsternfahrt zieht starke Bilanz

Teilnehmer erleben mit Innenminister Joachim Herrmann sonniges Wochenende - vor 44 Minuten

KULMBACH - Für weit über 40.000 Motorrad-Fans war Kulmbach am Wochenende mit der 18. Motorradsternfahrt erneut ein willkommenes Ausflugsziel. In diesem Jahr wurde zudem ein neuer Rekord aufgestellt.

Auch an diesem Wochenende fanden wieder zahlreiche Biker-Fans den Weg nach Kulmbach. Foto: Nicolas Armer/dpa



Davon waren allein 10.000 mit dem Motorrad angereist. Die vom Bayerischen Innenministerium, der Oberfränkischen Polizei und dem Landesverband Bayerischer Fahrlehrer mit Unterstützung der Stadt und des Landkreises Kulmbach, der Kulmbacher Brauerei sowie Antenne Bayern initiierte Präventionsveranstaltung des Programms "Bayern mobil – sicher ans Ziel" erfüllte im Hinblick auf die Verkehrssicherheit die Erwartungen aller Verantwortlichen.



Der Schirmherr der Veranstaltung, Innenminister Joachim Herrmann, reiste bei herrlichem Sonnenschein selbst mit dem Motorrad nach Kulmbach an. Herrmann betonte bei seiner Ankunft: "Ankommen statt Umkommen muss die Devise sein". Unter diesem Motto bietet die Motorradsternfahrt in Kulmbach die optimalen Voraussetzungen zur Vermittlung der Themen aus der Verkehrssicherheitsarbeit. 2017 war auf Bayerns Straßen jeder fünfte getötete Verkehrsteilnehmer ein Motorradfahrer. "Gerade zu riskantes und schnelles Fahren sind Hauptunfallursachen für schwere Unfälle", ergänzte der Minister.

Beteiligung setzt neuen Rekord

Höhepunkt: Der Motorrad-Korso mit Rekordbeteiligung: Am Sonntag starteten die Motorradsternfahrer in den frühen Morgenstunden von den bayernweit über 30 Abfahrtsorten in Richtung der "heimlichen Hauptstadt der Biker". Gegen 12 Uhr setzte sich dann der Motorrad-Korso, angeführt vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann, dem oberfränkischen Polizeipräsidenten Alfons Schieder und dem Oberbürgermeister der Stadt Kulmbach, Henry Schramm, durch die Innenstadt in Bewegung. Ihnen folgten der Kulmbacher Landrat Klaus-Peter Söllner und der Vorstandssprecher der Kulmbacher Brauerei, Markus Stodden, bevor sich Polizeimotorräder aus zwölf Nationen sowie weitere Delegationen aus dem In- und Ausland sowie rund 4000 Biker anschlossen. Damit verzeichnete der diesjährige Motorradkorso eine Rekordbeteiligung.

An beiden Tagen erwartete die vielen Besucher neben einer umfassenden Verkehrssicherheits- und Verkaufsmesse ein informatives und zugleich unterhaltsames Programm, das für die Besucher jeder Altersgruppe etwas bot. Innenminister Herrmann kündigte an, auch im nächsten Jahr wieder zur Motorradsternfahrt am 27. und 28. April 2019 nach Kulmbach zu kommen.