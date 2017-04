Rekordkulisse beim Maibaum-Aufstellen in Pegnitz

Gemeinschaftsaktion der Trachtler und des Bauhofs lockte zahlreiche Schaulustige an - vor 59 Minuten

PEGNITZ - Von wegen in der Pegnitzer Innenstadt ist am Sonntag nichts los: Als der Heimat- und Volkstrachtenverein rechtzeitig vor dem „Tag der Arbeit“ den Maibaum aufstellte, säumte eine Rekordkulisse den Marktplatz. Es hätte nicht viel gefehlt zu einem „Frühlingsfest“ in der Pegnitzer guten Stube.

Mit vereinten Kräften von Bauhof und Trachtlern wurde der Maibaum in die höhe gestemmt. © Richard Reinl



Mit vereinten Kräften von Bauhof und Trachtlern wurde der Maibaum in die höhe gestemmt. Foto: Richard Reinl



Blauer Himmel und Sonnenschein sorgten für optimale äußere Bedingungen und auch der scharfe Ostwind störte zwischen den Häuserzeilen nicht sonderlich. So waren nicht nur die Tische vor den Eisdielen gut gefüllt, vielmehr standen hunderte von Schaulustigen an den Straßenrändern, als Reinhold Stieg von den Kaltblut-Pferdefreunden aus Bernheck den Maibaum von Ricky und Rocky auf den Marktplatz ziehen ließ. Begleitet wurde der Festzug vom Bahnhof aus von der Trachtenkapelle unter Leitung von Josef Prell sowie von zahlreichen Aktiven des Heimat- und Volkstrachtenvereins.

Bilderstrecke zum Thema Rekordkulisse beim Maibaum-Aufstellen in Pegnitz Bei prächtigen äußeren Bedingungen wurde am Sonntag in Pegnitz wieder der Maibaum aufgestellt. Zu den Klängen der Trachtenkapelle unter Leitung von Josef Prell wuchteten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs mit Hilfe von Mitgliedern des Heimat- und Volkstrachtenvereins den 26 Meter langen Baum vor einer Rekordkulisse in die Höhe. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit Volkstänzen.



Vor dem Alten Rathaus hatte derweil ein Trupp des Bauhofs schon alles vorbereitet. Als auch noch die Kränze und die Zunftzeichen befestigt waren, konnten die städtischen Arbeiter, unterstützt von kräftigen Trachtlern ans Werk gehen, umsichtig „dirigiert“ von Georg Haberberger, der immer wieder korrigierend eingreifen musste, wenn das 28-Meter-Traditionsstangerl abzudriften drohte.

Als der Mehrweg-Baum, der nur mit einer neuen Spitze versehen, über mehrere Jahre verwendet wird, endlich in der Senkrechten stand, boten Tanzgruppen der Trachtler zu den Klängen der Blaskapelle Kostproben ihres Könnens, von der Sternpolka bis zum „Schlamperer“.

Auch viele Auswärtige ließen sich dieses Spektakel nicht entgehen und die Pegnitzer waren sich einig: „Es ist zwar seit 20 Jahren immer wieder das gleiche, aber es ist immer wieder schön.“

Schade, dass die für den Flinderer bereitliegenden Biergarnituren nicht aufgestellt worden sind. © Richard Reinl

Schade, dass die für den Flinderer bereitliegenden Biergarnituren nicht aufgestellt worden sind. Foto: Richard Reinl



Biergarnituren blieben zusammengeklappt

Noch schöner wäre es gewesen, wenn die zusammengeklappt für den bevorstehenden Flinderer am Marktplatz deponierten Bierzeltgarnituren auch noch aufgestellt worden wären. Hätte sich da ein Wirt gefunden, der Bier ausgeschänkt hätte, und hätte vielleicht auch die Musikkapelle noch eine Stunde weitergespielt, hätte es ein kleines Frühlingsfest werden können. Doch so hatte der Bauhof bald alles wieder aufgeräumt. Die Besucher gingen nach hause und war alles wieder so wie sonst auch. Schade.

RICHARD REINL