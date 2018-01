Rekordzuweisungen für den Kreis Bayreuth

PEGNITZ/BAYREUTH - Pegnitz als größte Stadt im Landkreis Bayreuth erhält bei Schlüsselzuweisungen 3,424 Millionen Euro vom Freistaat. Eine stolze Summe und trotzdem eine halbe Million Euro geringer als vor Jahresfrist.

Dieses Jahr gibt es so viele Schlüsselzuweisungen für die Kommunen wie noch nie. Im Vergleich zum Vorjahr erhält Pegnitz dennoch 500 000 Euro weniger. © Foto: Jens Wolf/dpa



Auch wenn Pegnitz mehr als 3,4 Millionen Euro erhält, sind es im Vergleich zum Vorjahr 500 000 Euro weniger. Ähnlich ist es in Betzenstein, auch dort erhält die Kommune 130 000 Euro weniger als noch 2017, aber immerhin 648 380 Euro.

Die zweitgrößte Summe im Landkreis geht mit 1 867 468 Euro an die Stadt Hollfeld (plus 100 000 Euro), gefolgt von Creußen 1 346 596 Euro (minus 30 000) und Waischenfeld 1 236 976 Euro (plus 20 000 Euro). Weitere Gemeinden im Verbreitungsgebiet der Nordbayerischen Nachrichten erhalten Zahlungen wie folgt: Pottenstein 1 061 156 Euro (plus 10 000 Euro), Ahorntal 829 532 Euro (plus 25 000 Euro), Aufseß 410 616 Euro (plus 20 000 Euro), Schnabelwaid 380 552 Euro (minus 20 000 Euro), Plankenfels 330 593 Euro (minus 5000 Euro) und Plech 308 312 Euro (minus 4000 Euro).

An die Stadt Bayreuth gehen 14 439 564 Euro und der Landkreis erhält 19 192 180 Euro. Insgesamt erhalten die Gemeinden und Landkreise in Oberfranken Schlüsselzuweisungen in Höhe von 434 Millionen Euro, teilte Finanz- und Heimatminister Markus Söder am Freitag mit. Dies sei eine Steigerung um rund 42 Millionen Euro, die mit einem Plus von 10,6 Prozent sogar über dem bayerischen Durchschnitt von rund neun Prozent liegt.

"Mit Schlüsselzuweisungen auf Rekordniveau trägt der kommunale Finanzausgleich 2018 kräftiger denn je zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Bayern bei und setzt zudem starke Impulse für kommunale Zukunftsinvestitionen", stellte der Finanzminister klar.

Mit 256 Euro je Einwohner erhalten die kreisangehörigen Gemeinden in Oberfranken um 52 Prozent höhere Schlüsselzuweisungen als der bayerische Durchschnitt und damit die höchsten Schlüsselzuweisungen je Einwohner in ganz Bayern. Die Landkreise in Oberfranken erhalten mit 179 Euro je Einwohner 23 Prozent mehr als der bayerische Durchschnitt; auch dies ist der Spitzenwert in Bayern. Die höchsten Schlüsselzuweisungen in Oberfranken gehen mit rund 33 Millionen Euro nach Bamberg, mit über 27 Millionen Euro nach Hof und mit über 14 Millionen Euro nach Bayreuth.

Die kreisfreien Städte in Bayern erhalten 2018 über 816 Milliarden Euro, die kreisangehörigen Gemeinden über 1,53 Milliarden Euro und die Landkreise 1,32 Milliarden Euro. "Der Freistaat kann sich mehr als sehen lassen: Erneut sind die Schlüsselzuweisungen 2018 im Vergleich zum Vorjahr um gut 300 Millionen Euro beziehungsweise neun Prozent auf rund 3,67 Milliarden Euro gestiegen", verkündet die Bayreuther CSU-Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer.

Mit dem kommunalen Finanzausgleich einher gehen die Erhöhung des Ansatzes für die Krankenhausfinanzierung um knapp 28 Prozent auf über 640 Millionen Euro, die Anhebung der Pauschalen für den Straßenbau und Straßenunterhalt um gut acht Prozent und die deutliche Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse für den Öffentlichen Personennahverkehr um 45 Prozent auf gut 74 Millionen Euro, heißt es von Brendel-Fischer weiter. Eine Erhöhung der allgemeinen Investitionspauschale um rund zehn Prozent auf 446 Millionen flankiert ebenfalls positiv.

nn/kgoe