Rektor ist stolz auf neue Schulbücherei in Creußen

Im Moment Literatur für Grundschüler — Angebot für höhere Jahrgangsstufen soll in Creußen folgen - vor 1 Stunde

CREUSSEN - "Mit dem Lesen erschließt sich alles, es ist neben dem Schreiben und Rechnen eine unserer Kulturtechniken", sagt Richard Deinzer, Rektor der Robert-Kragler-Schule. Am Donnerstag wurde dort die neue Schülerbücherei eröffnet.

Viele neue Bücher gibt es jetzt in der Schülerbücherei. Lehrerin Daniela Hübsch, Bürgermeister Martin Dannhäußer, Rektor Richard Deinzer und Elternbeiratsvorsitzende Jana Kraft (von links) schmökerten mit den Kindern. Foto: Frauke Engelbrecht



Es war ihm schon lange ein Anliegen, die bisherige Bücherei neu zu gestalten. Und so wurde der Raum aufgefrischt mit Farbe, neuem Fußboden und neuen Regalen, bunten Sitzsäcken und aufgepeppter Sitzgarnitur. Und natürlich mit neuen Büchern. "Die Interessenlage hat nicht mehr dem bisherigen Angebot entsprochen", sagt Deinzer. Waren früher Pippi Langstrumpf und Karl May gefragt, stehen heute Die drei ???, Willi will‘s wissen, Ritter Rost oder Das magische Baumhaus auf den Schrägbords der Regale. Momentan ist es – nach Jahrgangsstufen unterteilt – Literatur für Grundschüler. Aber das Angebot soll noch für die Haupt- und Mittelschule ausgeweitet werden, so der Rektor.

Wichtig im Leben

Man brauche Bücher, um sich in der Welt zurecht zu finden und zu bestehen. Neben DVD und Google seien sie trotzdem wesentlich, sind unverzichtbar für die Naturwissenschaften. Sie seien Grundvoraussetzung, um mit anderen zu kommunizieren. "Das geschriebene Wort ist das Wichtigste", betont der Rektor.

"Bücher seien der Schlüssel für alle Infos, sind Wissen, Freude und Fantasie", zählt er auf. Auch im Unterricht würden die Schüler immer wieder zum Lesen angehalten, sagt er. Und auch Lesungen für die Kinder werden regelmäßig veranstaltet.

Im neuen Bestand der Bücherei finden sich Sach- und Lesebücher. Betreut wird die Bücherei künftig von der neuen Förderlehrerin Daniela Hübsch. Sie hat die zerlesenen, nicht mehr schönen Werke aussortiert und neue angeschafft.

Rund 960 Bücher stehen zurzeit in den Regalen. "Ein guter Grundstock, aber noch ausbaufähig", sagt sie. Das Angebot sei eine bunte Vielfalt, bei der es um Tiere, Detektive und Prinzessinnen geht. Aber auch viel Wissenswertes über Technik, den Körper oder das Wetter beispielsweise ist zu finden. Es sollen alle möglichen Kinderfragen, die mal auftauchen, mit dem Buchbestand abgedeckt werden. "Bücher sind einfach wichtig, sie sind die Grundlage für alles", betont Hübsch. Die Ausleihe soll zu festgelegten Zeiten erfolgen und von Viertklässlern übernommen werden. Das Ausleihsystem soll von Karteikarten auf Scanner und Computer umgestellt werden.

"Auch bei den neusten Medien, die es mittlerweile überall gibt, ist das Lesen wichtig", sagt auch Schulverbandsvorsitzender und Bürgermeister Martin Dannhäußer. Nur so könne man sein Wissen vertiefen. Und: Ein Buch könne man überall hin mitnehmen. "Beim Internet muss ich erst schauen, ob ich Empfang habe", so Dannhäußer. Rund 11.000 Euro hat der Schulverband in die neue Ausstattung investiert, davon rund 1000 Euro in die neuen Bücher.

FRAUKE ENGELBRECHT