Rennradfahrer bei Unfall in Bayreuth schwer verletzt

81-jähriger Autofahrer hatte den Mann beim Abbiegen übersehen - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend wurde in der Preuschwitzer Straße ein Radfahrer schwer verletzt. Ein Autofahrer hatte ihn beim Abbiegen übersehen. Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht.

Kurz nach 20 Uhr kam es an der Kreuzung Preuschwitzer Straße/Rheinstraße zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Rennradfahrer. Ein 81-jähriger Bayreuther fuhr mit seinem Toyota die Preuschwitzer Straße in Richtung Klinikum. An der Kreuzung zur Rheinstraße bog der 81-Jährige nach links ab und übersah dabei den entgegenkommenden 24-jährigen Radfahrer.

Der bergab fahrende Radfahrer stieß frontal in den Pkw und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Er erlitt dabei schwere, glücklicherweise nicht lebensgefährliche, Verletzungen. Ein Notarzt brachte den Mann ins Krankenhaus.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt 4000 Euro. Der Toyota wurde an der Front so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

