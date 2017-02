Rentner ist Kunde der Pegnitzer Tafel

PEGNITZ - Die ersten Male haben ihm die Beine gezittert. „Es war, als ob ich mich vor jemandem ausziehen musste, den ich gar nicht kenne“, sagt der 64-Jährige. Der Mann aus dem südlichen Landkreis ist Kunde bei der Pegnitzer Tafel. „Aber inzwischen bin ich froh, dass ich da hingehen darf“, sagt er. Der 64-Jährige möchte anonym bleiben. Dass er Tafelkunde ist, geht niemanden was an, das ist seine Sache. Nur seine Familie und ein paar enge Freunde wissen davon.

Einmal in der Woche können Bedürftige in der Pegnitzer Tafel vergünstigt Lebensmittel einkaufen, die gespendet wurden. © Ralf Münch



Gelernt und gearbeitet hat der Mann im Rentenalter viele Jahre in einem größeren Unternehmen, 2009 wurde ihm betriebsbedingt gekündigt, mit erst 56 Jahren. „Ein schreckliches Alter in so einem Fall“, sagt er. Zu alt für Bewerbungen. Er bekommt schließlich Arbeitslosengeld. „Aber das war zu wenig zum Leben“, resümiert der 64-Jährige. Es hat nicht für alle anfallenden Kosten gereicht. Immer wieder geriet er in Existenznot. Seine Schwester gibt ihm dann den Tipp mit der Tafel. Da geht er hin und muss seine finanziellen Verhältnisse offenlegen. Es gab keine Probleme. Er wurde anerkannt und bekam einen Berechtigungsschein. Im Jahr 2013 war das.

Bunte Berechtigungsscheine

Jeden Freitag kann der Tafel-Kunde nun zum Tafelladen am Schlossberg gehen, hat jede Woche einen andersfarbigen Schein. Und je nach Farbe ist er zu einer anderen Uhrzeit dran. „Das erste Mal habe ich mich schon ziemlich geschämt, da hinzugehen“, gibt er zu. 45 Jahre hat er gearbeitet und jetzt so etwas. „Aber es gibt keinen Grund, sich zu schämen“, betont er. Für 1,50 Euro kann er im Schlossbergladen einkaufen, egal wie viel er mitnimmt. Er kauft aber nur, was er wirklich braucht. Es gibt andere, erzählt er, die nehmen mehr mit und geben es dann weiter.

Mit der Zeit wurde es dann besser. Inzwischen macht es ihm nichts mehr aus, da hin zu gehen.

Seit anderthalb Jahren ist er nun in Rente. Aber das Geld reicht immer noch nicht, weil durch die frühe Arbeitslosigkeit die Rentenjahre fehlen. Darum geht er weiter zur Tafel. Joghurt, Brot, Semmeln, Süßigkeiten, Zucker, Nudeln, Getränke, Konserven, Gebäck und Kloßteig, Duschbad, Shampoo und Ähnliches – es ist immer genügend Auswahl da.

Zu Weihnachten gibt es aufgrund von Spendenaktionen manchmal Extras. „Es reicht für den Grundbedarf“, sagt er. Im heißen Sommer kauft er ab und zu zusätzlich Wasser ein. Oder wenn er mal Lust auf was Besonderes hat.

Keine Hilfe bei Kleidung

„Es ist immer gute Qualität“, lobt der 64-Jährige das Angebot der Pegnitzer Tafel. Und solange er das Recht hat, zur Tafel zu gehen, solange wird er das auch machen. Ansonsten kauft er „normal“ ein. Kleidung – er schaut zwar immer auf den Preis, prasst nicht und schielt nicht nach teurer Designer-Ware — aber er nimmt auch keine Hilfsangebote dafür in Anspruch.

Etwas Schwierigkeiten hat der Rentner mit ein paar unangenehmen Nachbarn, die offensichtlich durch Zufall erfahren haben, dass er in Pegnitz Tafelkunde ist. „Die sticheln immer mal wieder rum und sind alte Besserwisser“, sagt er mit leicht bitterem Unterton. Aber der 64-Jährige versucht einfach, sie zu ignorieren statt sich zu ärgern.

Auch der Kontakt zu den Mitarbeitern des Tafelladens ist gut, sagt der Mann. Er ist einfach froh, dass er dort hingehen kann. „Anderen geht es noch viel schlechter als mir.“

FRAUKE ENGELBRECHT