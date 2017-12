Reporter stimmt künftig im Kreistag mit ab

Nach Zählfehler nicht mehr beschlussfähig - Landtagsabgeordnete musste von daheim in Kreis-Saal zurückgeholt werden - vor 41 Minuten

BAYREUTH - Wenn man nahezu 45 Jahre lang ununterbrochen aus dem Kreistag berichtet, glaubt man, alles schon erlebt zu haben. Weit gefehlt: In der jüngsten Sitzung musste eine schon nach Hause entschwundene Kreisrätin in den Kreis-Saal zurückgerufen werden, um die dringend nötige Beschlussfähigkeit wieder herzustellen. Gut möglich, dass der NN-Reporter bei dem Szenario eine entscheidende Rolle gespielt hat.

Weil der Kreistag nicht mehr beschlussfähig war: Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer musste von daheim wieder in das Landratsamt zurückkehren. © shf



Weil der Kreistag nicht mehr beschlussfähig war: Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer musste von daheim wieder in das Landratsamt zurückkehren. Foto: shf



An und für sich sind Kreistagssitzungen eine tröge Angelegenheit, manche halten sie sogar für gänzlich überflüssig, weil die wichtigen Entscheidungen der Kreisausschuss trifft und der Rest wegen der lediglich vier Treffen im Jahr zu wenig in die Materie involviert ist.

Aber es gab immer wieder herausragende Ausnahmen, wie etwa eine legendäre Sitzung unter Leitung von Landrat Dr. Josef Kohut in Mehlmeisel, als die Räte in dicken Mäntel und Fellmützen konferierten, weil im tiefsten Winter vergessen worden war, die Heizung in der Turnhalle aufzudrehen. "Das ist ein Saustall", ereiferte sich nicht nur der einstige Fichtelgebirgs-Tourismus-Motor Erwin Wein.

Unvergessen sind auch die Haushaltsreden von Fritz Bernreuther, bewaffnet gehalten in Reservisten-Hauptmanns-Uniform, oder ein Auftritt eines der ersten Grünen-Kreisräte, der in Gummistiefeln mit Mist-Anhaftungen direkt zu Landrat Dr. Klaus-Günter Dietel marschierte, um ihm eine Plastiktüte voll stinkenden Müll auf den Tisch zu knallen. Ein anderer Grüner wollte unbedingt fünf Mark aus eigener Tasche für das Haushaltsessen zahlen und stürzte damit den Kämmerer Hans Eckert in größte Buchungs-Schwierigkeiten.

In sich hatten es auch die früher üblichen Nachbesprechungen wichtiger Sitzungen im kleinen Kreis. Da konnte es passieren, dass ein Regierungsrat mitten in der Nacht fristlos entlassen wurde. Ein Abgeordneter ist gar einmal beim Gang zur Toilette auf der Treppe eingeschlafen.

Bei der jüngsten Sitzung nun wiesen FWG-Vertreter nach rund vierstündiger Beratung darauf hin, dass möglicherweise die Beschlussfähigkeit nicht mehr gegeben sei, weil die Hälfte der Kreisräte schon zu Weihnachtsfeiern oder zu einer Einladung von Hartmut Koschyk entschwunden war. Mehrfach wurde von der Sitzungsleitung durchgezählt: "31! Passt!" Hier unkten die Grünen unmittelbar vor der Medienbank schon: "Hoffentlich haben die den NN-Reporter nicht mitgezählt."

Und tatsächlich: Als dieser auch noch ging, kam bei der Abstimmung das böse Erwachen. Plötzlich fanden sich nur noch 30 Anwesende im weiten Rund. Guter Rat war teuer, weil die Satzung über die Einführung der gelben Mülltonne zum 1. Januar 2018 dringend geändert werden musste und die Einberufung einer weiteren Sitzung noch vor dem Jahreswechsel mehrere tausend Euro gekostet hätte.

Kurzfristig wurde deshalb die Landtagsabgeordnete Gudrun-Brendel Fischer als vermeintlich am nächsten bei Bayreuth wohnend in den Sitzungssaal zurückgerufen. Sie erklärte sich auch prompt bereit, trotzdem musste bis zu ihrem Eintreffen die Sitzung für eine Viertelstunde unterbrochen werden. Dafür gingen danach die restlichen Beschlüsse ohne Diskussion in Windeseile über die Bühne.

Welche Lehren ziehen wir daraus: Künftig wird der NN-Reporter bei den Sitzungen bis zur bitteren Neige ausharren und im Notfall auch mit abstimmen. Mal schauen, ob das jemand merkt.

Z"Räuberstübl" im Internet unter www.nordbayern.de/pegnitz

RICHARD REINL