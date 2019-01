Rheumaliga Pegnitz hat eine neue Vorsitzende

Rosenhofer Garni-Hotel-Chefin Kerstin Schmidt folgt Christl Köper im Amt nach — Gesundheit und Geselligkeit

PEGNITZ - Die Suche der Pegnitzer Rheumaliga hat ein Ende. Erst vor kurzem wandte sich der Verein an die Öffentlichkeit, um sein Fortbestehen zu sichern. Kerstin Schmidt wurde nun einstimmig zur Nachfolgerin von Christl Köper gewählt.

Kerstin Schmidt © Foto: lein



"Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als Kerstin angerufen hat", gestand die scheidende Vorsitzende Christl Köper den anwesenden Mitgliedern bei der Jahresversammlung der Rheumaliga Pegnitz. Mit 41 Anwesenden war die Wahlbeteiligung "so gut wie noch nie", freute sich Köper. Im Vorfeld hatte sich der Verein an die Nordbayerischen Nachrichten mit einem Aufruf zur Vorstandssuche gewandt.

15 Jahre lang stand Köper dem Verein vor und führte ihn voller Elan und Freude am Ehrenamt. Mit Trocken- und Wassergymnastik, Fachvorträgen, Ausflügen und persönlichen Erfahrungsaustausch erfreut sich die Selbsthilfeorganisation und Interessensvertretung rheumakranker Menschen großer Beliebtheit. "90 Prozent unserer Mitglieder sind Frauen, sie sind beweglicher und tun eher was für sich als Männer", meint Köper, um im gleichen Atemzug zu versichern, dass sich auch Männer bei der Rheumaliga sehr wohl fühlen würden und ihre Zahl "stetig steige".

Die neue Vorsitzende Kerstin Schmidt (siehe auch "Kurz gefragt" links), die einstimmig gewählt wurde, ist in Pegnitz keine Unbekannte. Die meisten kennen die tatkräftige Endvierzigerin aus dem Garni-Hotel in Rosenhof.

"Ich wollte schon immer etwas Ehrenamtliches machen. Nachdem ich in der Zeitung gelesen habe, dass in der Rheumaliga ein Vorstandswechsel ansteht und Interessenten gesucht werden, habe ich sofort Christl angerufen." Die war über so viel Engagement erleichtert – und erfreut, das Angebot der Schwiegertochter ihres Bruders zu erhalten.

Neben dem Vorsitz wurden der gesamte Vorstand sowie die Listenführerinnen der Pegnitzer Gruppe neu gewählt. Zweite Vorsitzende Ramona Pietsch wurde in ihrem Amt bestätigt, ebenso wie Kassenführerin Renate Neugebauer, die ihr Amt wie Christl Köper seit 15 Jahren ausübt. Manuela Assmann löst Rotraud Seifert als Schriftführerin ab.

Schmidt tritt in große Fußstapfen, pflegt der Verein doch seit seiner Gründung vor 30 Jahren ein sehr aktives und vielseitiges Vereinsleben. Die Wassergymnastik im Cabriosol wird angesichts der großen Nachfrage wohl bald von vier auf fünf Gruppen erweitert werden. Auch die Trockengymnastik des 122 Mitglieder starken Vereins erfreut sich großer Beliebtheit. Dazu kamen im vergangenen Jahr Fachvorträge über die neuen Pflegestufen von VdK-Kreisgeschäftsführer Christian Hartmann sowie ein Informationsabend mit dem Rheumatologen Matthias Schmitt-Haendle.

Dass Gesundheit und Geselligkeit gut miteinander vereinbar ist, zeigten im Jahr 2018 gut besuchte Kräuter- und Herbstwanderungen sowie Seminare zu den Themen Ehrenamt und Kassenführung. Die Tagesfahrt nach Meißen und die Teilnahme an der VdK-Fahrt zu "My Fair Lady" auf die Luisenburg waren weitere Höhepunkte des Vereinsjahrs.

Die Mitglieder und der Vorstand beschlossen den Abend mit Applaus und Geschenken für die langjährigen Verdienste der scheidenden Ehrenamtler und genossen das gesellige Zusammensein in großer Runde.

Neue Mitglieder sind in der Rheuma-Liga Pegnitz immer herzlich willkommen.

Zrheuma-liga-pegnitz.de

GISELA LEINBERGER