"Richtiger Sport" mit Buggy und Kind

PEGNITZ - Für Mütter ist es schwierig, nach einer Geburt wieder fit zu werden. Auch deshalb, weil sie ihren Nachwuchs nicht mit zum Sport nehmen können. Dasurije "Niki" Metze hat sich da was einfallen lassen: Die Kangatrainerin bietet verschiedene Kurse an, bei denen Mütter ihre Kinder nicht nur mitnehmen, sondern auch in den Sport einbeziehen. Wir waren beim Kurs "Buggysport – Fit mit Kind und Kutsche" dabei — und kamen ziemlich ins Schwitzen.Für Mütter ist es schwierig, nach einer Geburt wieder fit zu werden. Auch deshalb, weil sie ihren Nachwuchs nicht mit zum Sport nehmen können. Dasurije "Niki" Metze hat sich da was einfallen lassen: Die Kangatrainerin bietet verschiedene Kurse an, bei denen Mütter ihre Kinder nicht nur mitnehmen, sondern auch einbeziehen können. Wir waren beim Kurs "Buggysport — Fit mit Kind und Kutsche" dabei — und kamen ziemlich ins Schwitzen.

Beißen sich durch, während ihr Nachwuchs entspannt im Kinderwagen sitzt: Die Mütter Chrissie, Ellie und Corinna (von links). © Luisa Degenhardt



Das Ziehen in den Bauchmuskeln wird schnell zu einem Brennen. Mit den Unterarmen auf eine Bank gestützt harren die Mütter im Liegestütz aus, so wird der Beckenboden aktiviert. Nach der dritten Wiederholung à zehn Sekunden beginnen die Arme zu zittern. "Wir brauchen Muskeln in unseren Armen, um unsere Kinder halten zu können", sagt Niki Metze. Die zehnmonatige Leni beginnt zu quengeln, die Trainerin schnappt sich den Kinderwagen und schiebt die Kleine im Kreis, damit ihre Mama Corinna weitertrainieren kann.

Mit ihren Kleinkindern in den Buggys walken die Mütter durch den Wiesweiherpark, mal in hohem Tempo, mal auf Zehenspitzen. Eine Mama ist Julia Leichtenstern aus Creußen. Sie ist mit Tochter Finja dabei, die mit vier Monaten das jüngste Kind ist. Nicht zum ersten Mal macht sie bei einem Kurs von Niki Metze mit. Vorher schon war sie beim Kangatraining, ein Ganzkörpertraining bei dem der Nachwuchs mit einem Tuch an den Körper gebunden wird. "Ich pass wieder in diese Hose rein. Da hab ich nicht mal vor der Schwangerschaft reingepasst", sagt die 29-Jährige und meint ihre Sporthose. Sie hat neun Wochen nach der Geburt mit Sport angefangen, weil sie arge Rückenschmerzen hatte. Seit dem Training sind sie viel besser geworden. "Ich war noch nie so sportlich", sagt sie und lacht. Und Metze: "Es freut mich, wenn die Mädels sagen, sie passen wieder in ihre Hose."

Niki Metze ist selbst auch Mutter. Vor der Elternzeit war sie Abteilungsleiterin im Einkauf. "Das hat mich erfüllt, bis mein Sohn zur Welt kam." Aus einem geplanten halben Jahr Elternzeit wurden drei. Julian wird im September zwei. Bei dem Kurs, der an diesem Tag beginnt, ist er zum ersten Mal nicht dabei, weil er jetzt in die Krippe geht.

Obwohl die Beine zittern, kann Julia noch lachen. Sie hat beim vorherigen Kangakurs so viel abgenommen, dass sie wieder in ihre Sporthose passt (Foto rechts). © Luisa Degenhardt



Als sie merkte, dass es sie sehr anstrengt, die Treppen zum Kinderzimmer hoch- und runterzulaufen, "da dachte ich, ich muss was machen", so die 33-Jährige. Einen Babysitter hatte die Zugezogene nicht, durch eine Freundin hat sie vom Kangatraining in Sulzbach-Rosenberg erfahren. Eine Sportart, wo die Kinder mitkönnen.

Seitdem hat sie zahlreiche Weiterbildungen gemacht. Immer wieder korrigiert sie die Haltung der Mütter. "Mir ist die richtige Bewegungstechnik wichtig", sagt Metze. "Kein Hohlkreuz, Chrissie", "Weiter runter, Corinna", "nicht langsamer werden, Mädels", "Ellie, da ist noch ein Riesenabstand zu Corinna". Metze empfiehlt, dass Mütter nach der Geburt mindestens sechs Wochen Bettruhe einhalten, bevor sie einen Rückbildungskurs machen und danach zum Sporteln beginnen. Der Zulauf zu Niki Metzes Kursen ist gut, zurzeit bietet sie acht pro Woche an. "Die meisten denken, wenn sie postnatales Training hören, dass das leichte Übungen sind. Aber das ist schon richtiger Sport."

Während des Buggysports wird viel gelacht, kein Kind schreit. Chrissie Vohs Sohn Tim ist mit fast zwei das älteste Kind. Bevor es mit den Übungen losgeht, muss noch schnell eine übervolle Windel gewechselt werden, es geht währenddessen um die ersten Zähne des Nachwuchses, immer wieder tauschen die Mütter Spielsachen aus. Chrissie Voh ist schon seit dem ersten Kurs von Niki Metze im Januar dabei. "Ich war von dem Konzept begeistert, dass du keinen Babysitter brauchst. Außerdem wollte ich abnehmen, das hat super gepasst", sagt die 26-jährige Michelfelderin. Man werde durch die Kurse "echt fit". Mittlerweile sei ihr Tim auch zu schwer fürs Kangatraining, deshalb passe der Buggy-sport zurzeit gut.

Julia Leichtenstern rafft sich gerne auf, um mit anderen Müttern Sport zu machen. "Man lernt Leute kennen und ist in der Gruppe. Alleine macht man doch immer nichts." Eine andere Teilnehmerin, Anna, hat beim letzten Kangsport-Kurs fünf Kilo abgenommen. Auch Niki Metze tut das Sportprogramm gut. "Mittlerweile sind die Treppen gar kein Problem mehr für mich", so Metze. Zum Abschluss machen die Mütter Squats, Kniebeugen, auf der Freilichtbühne. Mit dem Lob "sehr gut Mädels, ich bin stolz auf euch", beendet Metze für heute den Kurs.

Wer sich für einen Kurs interessiert, kann sich im Internet unter www.kangamitniki.de informieren oder Niki Metze eine e-Mail schreiben an info@fitmitniki.de

